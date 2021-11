Tras lograr reducidos escaños en el Congreso: Carlos Maldonado renuncia a la presidencia del Partido Radical después de tres años en el cargo

Cerca de las 15:30 horas el abogado y político Carlos Maldonado anunció, a través de su cuenta de Twitter, su renuncia al cargo de Presidente del Partido Radical, donde se mantuvo desde el agosto del año 2018.

Tal como indica en su comunicado, la directiva que inició en el año 2018 debía ejercer hasta este año, sin embargo, el Consejo General de la tienda habría decidido prorrogar el periodo hasta abril del 2022.

“En dicha ocasión, cuando se debatió dicha prórroga, expresé que no me animaba ningún interés personal en extender mi mandato, pero también que, pensando en el partido, me parecía inconveniente llevar adelante un proceso eleccionario interno, para la renovación de dirigencias nacionales y regionales, en paralelo a desafíos electorales externos”, sostiene.

Maldonado también este año se presentó como aspirante a La Moneda y participó de las elecciones ciudadanas de su sector, junto a Paula Narváez y Yasna Provoste, donde no logró triunfar.

“Yo he tenido la tranquilidad de haber intentado siempre hacer lo correcto, como cuando estuve hasta el último minuto en el Servel, en mayo del presente año, insistiendo en la realización de primarias legales, de lo cual todo Chile fue testigo”, y en esa línea agrega que “solo pensando en la necesidad de enfrentar unidos como coalición la elección parlamentaria, y para unificar la opción presidencial del sector, acepté las condiciones planteadas por los demás partidos, para llevar adelante un deficiente proceso de consulta ciudadana”.

Luego se refiere a las elecciones parlamentarias de este domingo, donde apunta a que el partido logró “cumplir con las exigencias legales para seguir existiendo”. El partido llevó tres candidatos a senadores y ninguno resultó electo, por otro lado, llevaron a 28 candidatos a diputados de los cuales cuatro fueron electos. En cuanto a los Consejeros Regionales, de un total de 156 postulantes, solo 8 triunfaron.

En ese sentido indica que estos cuatro escaños se logran “en un contexto político complejo donde la centroizquierda disminuyó, previsiblemente, su representación parlamentaria y donde el partido solo llevaba a la reelección a dos de los ocho diputados”.

Asimismo, Maldonado comenta sobre la segunda vuelta presidencial y puntualiza: “el partido deberá, en este inédito escenario en que la candidatura del sector no ha pasado al balotaje, adoptar una definición política”, y en eso afirma que la Mesa Nacional de la colectividad acordó promover una convocatoria a Consejo General para este fin de semana.

“Habiendo cumplido en exceso el periodo de mandato que me entregó la militancia (...) declino en este acto continuar ejerciendo el cargo de Presidente Nacional por el periodo de resta de la prórroga sancionada por el Consejo General”, anuncia. De esta manera, el exparlamentario, Alberto Robles, quedaría en la presidencia del partido.