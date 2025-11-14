OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elizalde asegura que ya se cuenta con la autorización para continuar con las obras en La Moneda

    "Al margen de la controversia, lo importante es que ya se entregaron los antecedentes correspondientes por parte de la empresa y que las obras se van a llevar adelante", marcó el ministro.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este miércoles, desde la Municipalidad de Santiago ordenaron la paralización de las obras de remodelación en el Palacio de La Moneda, apuntando a la falta de permisos para las obras.

    Tras la orden, la polémica entre el Gobierno y el municipio liderado por el alcalde Mario Desbordes (RN) ha ido escalando.

    Fue ayer que en entrevista con radio Bío Bío, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, sostuvo que “ponerle un tropiezo” a las obras “es una lesera”.

    Bajo ese marco, este viernes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue consultado al respecto: “Efectivamente este proceso de preparación de La Moneda, que además va a traducirse en una mejora de la habitabilidad de los espacios que ocupan los funcionarios o que ocupan, por ejemplo, carabineros, es liderado por el Ministerio de Obras Públicas, pero a la propia empresa le corresponde desarrollar ciertos trámites administrativos para llevar adelante las obras”.

    “Y en lo que respecta a este punto en particular, tengo entendido que se habrían entregado todos los antecedentes y, por tanto, se cuenta ya con la autorización para continuar con las obras”, agregó.

    Requerido sobre si cree que hay una motivación política en la decisión del alcalde Desbordes, Elizalde respondió: “Al margen de la controversia, lo importante es que ya se entregaron los antecedentes correspondientes por parte de la empresa y que las obras se van a llevar adelante”.

    Más sobre:La MonedaMario DesbordesGobiernoÁlvaro Elizalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo

    “No niego que esté esa posibilidad”: Mulet pone suspenso para que acusación a Pardow se vote antes de elecciones

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    “En Chile no hay privilegios”: Presidente Boric dice ingreso de reo común a Punta Peuco es cumplir con un compromiso

    Sacyr es seleccionada para concesión de planta desaladora en Coquimbo

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    5.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo
    Chile

    Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo

    “No niego que esté esa posibilidad”: Mulet pone suspenso para que acusación a Pardow se vote antes de elecciones

    “En Chile no hay privilegios”: Presidente Boric dice ingreso de reo común a Punta Peuco es cumplir con un compromiso

    Sacyr es seleccionada para concesión de planta desaladora en Coquimbo
    Negocios

    Sacyr es seleccionada para concesión de planta desaladora en Coquimbo

    Histórico CEO de Walmart da un paso al costado y ya tiene reemplazante

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Sifup destaca como finalista para el premio Union Impact por el trabajo con Cristóbal Campos
    El Deportivo

    Sifup destaca como finalista para el premio Union Impact por el trabajo con Cristóbal Campos

    El Giro de Rigo: Rigoberto Urán apuesta por Chile para seguir potenciando el ciclismo de ruta

    “Es una falta de respeto”: presidente del tenis chileno estalla contra Alejandro Tabilo por su renuncia a la Copa Davis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo
    Mundo

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho