Elizalde asegura que ya se cuenta con la autorización para continuar con las obras en La Moneda

Este miércoles, desde la Municipalidad de Santiago ordenaron la paralización de las obras de remodelación en el Palacio de La Moneda, apuntando a la falta de permisos para las obras.

Tras la orden, la polémica entre el Gobierno y el municipio liderado por el alcalde Mario Desbordes (RN) ha ido escalando.

Fue ayer que en entrevista con radio Bío Bío, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, sostuvo que “ponerle un tropiezo” a las obras “es una lesera”.

Bajo ese marco, este viernes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue consultado al respecto: “Efectivamente este proceso de preparación de La Moneda, que además va a traducirse en una mejora de la habitabilidad de los espacios que ocupan los funcionarios o que ocupan, por ejemplo, carabineros, es liderado por el Ministerio de Obras Públicas, pero a la propia empresa le corresponde desarrollar ciertos trámites administrativos para llevar adelante las obras”.

“Y en lo que respecta a este punto en particular, tengo entendido que se habrían entregado todos los antecedentes y, por tanto, se cuenta ya con la autorización para continuar con las obras ”, agregó.

Requerido sobre si cree que hay una motivación política en la decisión del alcalde Desbordes, Elizalde respondió: “Al margen de la controversia, lo importante es que ya se entregaron los antecedentes correspondientes por parte de la empresa y que las obras se van a llevar adelante”.