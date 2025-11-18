BLACK SALE $990
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    La parlamentaria comunicó este lunes su salida de la tienda, un día después de que no lograra hacerse con uno de los cinco escaños a la Cámara Alta por la Región de Valparaíso.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Carolina Marzán decidió renunciar a su partido.

    La diputada Carolina Marzán comunicó este lunes su renuncia al Partido Por la Democracia (PPD), un día después de que no lograra hacerse con uno de los cinco escaños al Senado por la Región de Valparaíso.

    En una carta dirigida al director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, la actual diputada por el Distrito 6 puso fin a su paso por la tienda que encabeza el senador Jaime Quintana, con cuya directiva la también actriz mantenía tensas relaciones desde el pasado 10 de octubre, cuando renunció a la presidencia regional del PPD en Valparaíso acusando falta de apoyo de la mesa nacional.

    Y esta tarde, Marzán explicó que razones similares la llevaron a poner fin a su militancia en la colectividad por la cual llegó a la Cámara de Diputados en 2018 y fue reelecta 4 años más tarde.

    “Con anterioridad a las elecciones, yo presenté mi renuncia como presidenta regional del PPD en Valparaíso”, indicó. “Y hoy día, y después de una profunda reflexión que llevo haciendo hace mucho tiempo, presenté mi renuncia, también, al partido”, agregó.

    Al fundamentar su decisión, relevó que “uno de los hechos que acusa la ciudadanía, y con justa razón, es la desconexión de la clase política con las personas, la forma de hacer política y la manera en que, muchas veces, se toman decisiones desde espacios de poder sin considerar realmente las necesidades de las y los ciudadanos”.

    Agregó que, aparejado a lo anterior, “el apoyo a mi candidatura al Senado por parte de la directiva nacional fue casi nulo, considerando que el trabajo realizado se vio reflejado en los casi 85 mil votos, que fue puro compromiso, reconocimiento, gestión, recibiendo un apoyo totalmente transversal”.

    Tal como lo había hecho durante la mañana en sus redes sociales, Marzán agradeció la confianza de las personas -de diversos sectores- que apoyaron su candidatura. Tras esto, indicó que “espero seguir aportando al país, y en especial a nuestra Región de Valparaíso, ahora como ciudadana independiente”.

