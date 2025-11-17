BLACK SALE $990
La Tercera
    Política

    Diputada Carolina Marzán renuncia al PPD tras no lograr escaño al Senado por Valparaíso

    La actriz buscaba llegar a la Cámara Alta por la Circunscripción 6, pero no logró ser electa en los comicios de este domingo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La diputada Carolina Marzán oficializó su renuncia al PPD. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.co

    La diputada Carolina Marzán comunicó este lunes su renuncia al Partido Por la Democracia (PPD), un día después de que sus aspiraciones de llegar al Senado se vieran truncadas, al no lograr uno de los cinco escaños por la Región de Valparaíso.

    La actual diputada por el Distrito 6 buscaba dar el salto a la Cámara Alta, pese a que podría haber buscado la reelección a la Cámara por el sector que agrupa a las comunas de Cabildo, La Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero, Zapallar, Calle Larga, Catemu, Llay Llay, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana.

    Así, en una carta dirigida al director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, la actriz afirma: “Que en ejercicio del derecho que me confiere el inciso segundo del Artículo 21 del DFL 4 que fija el texto refundio de la ley 18.603, vengo en renunciar al partido político POR LA DEMOCRACIA al cual me encuentro inscrito en sus Registros”.

    Las relaciones de Marzán con la tienda liderada por el senador Jaime Quintana se encontraban tensas desde el pasado 10 de octubre, cuando Marzán renunció a la presidencia regional del PPD en Valparaíso, tras acusar falta de apoyo de la mesa nacional.

    Luego de los resultados del domingo, la diputada usó sus redes sociales para mostrar su gratitud a las 84.006 personas (7,19% del electorado) que votaron por ella.

    “Agradezco de corazón a las más de 80 mil personas que confiaron en nuestra gestión y en especial a mi equipo maravilloso por ser parte de lo que construimos y las leyes que quedaron caminando”, afirmó Marzán.

