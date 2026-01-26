Tras suspensión de vuelo a El Salvador: equipo de Kast busca alternativas para concretar cita con Bukele

En el marco de su gira por Centro América y el Caribe, el presidente electo, José Antonio Kast, tenía programado la madrugada de hoy lunes viajar a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar la megacárcel CECOT, sin embargo su vuelo fue cancelado en las últimas horas por las condiciones climáticas.

Desde su equipo confirmaron a través de un comunicado que “se están buscando las alternativas para poder concretar dicha visita”.

Asimismo, intentarán compatibilizar la agenda que tiene en Panamá para participar en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe.

Allí, además se espera que sostenga reuniones bilaterales con algunos presidentes de la región.

Su paso por República Dominicana

Kast comenzó su gira en República Dominicana este sábado. Allá fue recibido por el presidente Luis Abinader, con quien sostuvo una reunión bilateral junto a su equipo y la delegación chilena, integrada por los futuros ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Seguridad, Trinidad Steinert; y la futura Primera Dama, María Pía Adriasola.

Además, el mandatario electo visitó la frontera de República Dominicana con Haití. Allí revisó la barrera que se instaló, con el objetivo de controlar la inmigración ilegal.