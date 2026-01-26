SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras suspensión de vuelo a El Salvador: equipo de Kast busca alternativas para concretar cita con Bukele

    Asimismo, intentarán compatibilizar la agenda que tiene en Panamá para participar en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En el marco de su gira por Centro América y el Caribe, el presidente electo, José Antonio Kast, tenía programado la madrugada de hoy lunes viajar a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar la megacárcel CECOT, sin embargo su vuelo fue cancelado en las últimas horas por las condiciones climáticas.

    Desde su equipo confirmaron a través de un comunicado que “se están buscando las alternativas para poder concretar dicha visita”.

    Asimismo, intentarán compatibilizar la agenda que tiene en Panamá para participar en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe.

    Allí, además se espera que sostenga reuniones bilaterales con algunos presidentes de la región.

    Su paso por República Dominicana

    Kast comenzó su gira en República Dominicana este sábado. Allá fue recibido por el presidente Luis Abinader, con quien sostuvo una reunión bilateral junto a su equipo y la delegación chilena, integrada por los futuros ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Seguridad, Trinidad Steinert; y la futura Primera Dama, María Pía Adriasola.

    Además, el mandatario electo visitó la frontera de República Dominicana con Haití. Allí revisó la barrera que se instaló, con el objetivo de controlar la inmigración ilegal.

    Más sobre:José Antonio KastNayib BukeleEl SalvadorCecot

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Lo más leído

    1.
    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    2.
    Kast visita frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

    Kast visita frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

    3.
    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”
    Chile

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Carmona desdramatiza cita oficialista sin PC ni FA y refuerza que su partido insistirá en la unidad

    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff
    Negocios

    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos
    Tendencias

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Desesperación en medio de la crisis: Liverpool contacta a Xabi Alonso para reemplazar al técnico Arne Slot

    Por lanzamiento de fuegos artificiales y lienzos ante Coquimbo: la ANFP castiga a hinchas de la U para duelo ante Audax

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off
    Cultura y entretención

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados
    Mundo

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de “pisotear y socavar” la autoridad de Xi Jinping

    “Melania”: El documental de la primera dama de EE.UU. que llega en un complejo momento para la Casa Blanca

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur