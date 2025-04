Tras votación en particular: Comisión de Constitución del Senado despacha a sala reforma del sistema político. Imagen de archivo.

La comisión de Constitución del Senado despachó este lunes la reforma al sistema político luego de varias jornadas de debate sobre las indicaciones que propusieron parlamentarios y el Ejecutivo. La iniciativa pasará a la sesión de sala de la Cámara Alta.

En la instancia se presentaron los puntos pendientes de la votación en particular, en los cuáles la secretaría de la comisión realizó una redacción para presentar y se diera la aprobación de los senadores. Si bien en esta ocasión no estaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, estaban los representantes de la cartera.

La presidenta de la instancia, Paulina Núñez (RN), agradeció el trabajo de los parlamentarios, además de destacar a la secretaría porque “con mucha paciencia nos ayudaron a sacar este trabajo de adelante y por último, y yo sinceramente lo cuento muy relevante, al trabajo que han hecho nuestros asesores para poder llegar con propuestas redactadas y concretas a esta sala”.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) valoró la moción de la reforma que dio origen a la iniciativa que votaron, y también felicitó a la secretaría de la comisión que “ha tenido una paciencia oriental en esta materia y que nos ha permitido llegar con la mejor posibilidad de reforma que hemos buenamente podido sacar adelante, porque la política consiste en eso, en el arte de lo posible, el arte de tratar de ponerse de acuerdo y no en el maximalismo de las cosas que sólo a mí me gustan, porque bueno, así no se avanza mucho”.

Por su parte, el parlamentario del Partido Socialista Alfonso De Urresti manifestó que espera que al proyecto le “vaya bien en la sala y demos un buen debate, hemos salido fortaleciendo, y demos un buen debate en la sala para que democráticamente aportemos con este proyecto”.