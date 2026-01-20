SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Una noche en la oscuridad de la población Ríos de Chile, la comunidad que perdió a 17 personas en el incendio

    El incendio que arrasó con la población Ríos de Chile, en Lirquén, dejó cientos de viviendas completamente destruidas y familias damnificadas. Entre los escombros, los habitantes relatan el rápido avance del fuego y cómo pasan sus noches en una de las localidades símbolo de la catástrofe en el Biobío y Ñuble.

    Shelmmy CarvajalPor 
    Shelmmy Carvajal
    Noche en la zona del incendio en Lirquen 19-01-2026 FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Cerca de las once de la noche, Yasna Zapata, de 45 años, se encuentra en las ruinas de lo que era el departamento donde vivía con su esposo, Cristián Pradenas. En el mismo block, también vivían su hija y sus dos nietas, que también perdieron su departamento.

    Mientras improvisa una mesa con los escombros, recuerda que durante la tarde del sábado, el humo rodeaba los pies del cerro en donde está la población Ríos de Chile, localidad de Lirquén.

    “El aire estaba muy pesado, pero nunca pensé que el incendio llegaría hasta acá”, relata.

    A eso de las diez de la noche, las llamas rodeaban la población. “La evacuación fue como una iniciativa propia. La gente vio que el fuego estaba muy cerca. Yo no lo asimilé bien en el minuto porque el fuego se veía tan lejos y en cuestión de segundos llegó acá. Tú arrancas y dices no va a pasar nada, pero al volver todo está en llamas. Acá no hay nada, está todo quemado”, cuenta.

    NOCHE LIRQUEN MARIO TELLEZ

    A Zapata, su esposo y su suegro, de 70 años, no les queda más que habitar los escombros que dejó el voraz incendio que afectó a algunas comunas del Biobío y Ñuble. Su vivienda es una de la decena de departamentos en la población Ríos de Chile que fueron arrasados por las llamas.

    En el complejo de bloques se encontraron —hasta ahora— 17 fallecidos. La pequeña localidad costera se convirtió en la insignia de la afectación de los incendios. En los balances preliminares, la Delegación Presidencial del Biobío contabilizó alrededor de 1.500 familias damnificadas y más de 320 viviendas, cifras que sigue aumentando con el registro que realiza en terreno la Municipalidad de Penco.

    “Nos estamos quedando acá porque no tenemos otro lugar. Somos tres familias, mis suegros y mi hija. Perdimos todo. No puedo decir me quedo mientras donde mi hija, porque se quemaron los tres departamentos”, lamenta la pobladora.

    Al igual que las demás zonas afectadas, la población Ríos de Chile está a oscuras, desde el sábado que no hay electricidad. Los vecinos se reúnen por la noche para hacerse compañía entre linternas y organizar la jornada de limpieza de la mañana siguiente.

    “Acá no se ve nada en la noche. Están los militares con los focos en los autos dando rondas, esa es la única luz que tenemos. Trabajamos lo más que podemos durante el día, en la noche es solo oscuridad”, afirma el esposo de Zapata.

    NOCHE LIRQUEN MARIO TELLEZ

    En el gimnasio municipal de Lirquén el ritmo no cesa durante la noche. Las largas filas de damnificados se extienden por horas. Fernanda Rojas, trabajadora social del municipio y encargada del centro de acopio, dice que han entregado ayuda hasta alrededor de las tres de la madrugada.

    NOCHE LIRQUEN MARIO TELLEZ

    Pese a que todavía no hay un inventario definido, Rojas cree que aproximadamente han recibido miles de botellas de agua potable y alimentos no perecibles. Eso sí, hace un llamado a colaborar con elementos de higiene, que es lo que escasea entre los afectados.

    Y manifiesta: “Estamos tratando de abarcar lo más posible, pero en realidad es toda una catástrofe. Sí tenemos muchas donaciones, pero cada día llegan más damnificados. Nunca había visto algo así, no tiene precedente. El daño es muy grande, estamos tratando de hacer lo mayor posible para poder ayudar y no vernos sobrepasados”.

    Más sobre:incendiosmegaincendioslirquén

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE investiga acuerdo entre Gtd y Grupo Romero para desarrollo de data centers

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Lo más leído

    1.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    2.
    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    3.
    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    4.
    Partidos en alerta: alegan tardía invitación al anuncio del gabinete de Kast y persiste malestar por los independientes

    Partidos en alerta: alegan tardía invitación al anuncio del gabinete de Kast y persiste malestar por los independientes

    5.
    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta
    Chile

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    FNE investiga acuerdo entre Gtd y Grupo Romero para desarrollo de data centers
    Negocios

    FNE investiga acuerdo entre Gtd y Grupo Romero para desarrollo de data centers

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna
    El Deportivo

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Daniel Garnero explica el mercado de fichajes de la UC: “Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto”

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era
    Cultura y entretención

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin
    Mundo

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?