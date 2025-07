“Uno espera que los partidos hagan una declaración formal”: Galilea insiste en mea culpa por “campaña sucia” contra Matthei

La polémica por la llamada “campaña sucia” que denunció Evelyn Matthei contra republicanos sigue generando dardos cruzados en la carrera por La Moneda. Pese a que el candidato presidencial, José Antonio Kast, descartó estar detrás de los ataques hacia la exalcaldesa, el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, insistió en un mea culpa.

En conversación con radio Pauta, el senador señaló: “Uno espera que los partidos hagan una declaración formal de que estas cosas son inaceptables”.

Y criticó: “La guinda de la torta fue cuando el candidato del Partido Republicano decía ‘nosotros jamás vamos a validar algo así’, pero sale el candidato republicano a diputado en Valdivia y dice en realidad me equivoqué, no es alzheimer, es locura temporal. Esto no da ni para risa, ni para nada, es estar pensando demasiado mal las cosas".

En esa línea, afirmó que la aspirante a la presidencia “está saludable física y psicológicamente, con muchas ganas y mucho temperamento”.

Respecto a la baja de Matthei en las encuestas, el senador destacó una nueva etapa en la campaña.

“Nosotros tenemos procesos de adaptación (...) de mejora continua, pero la mejora continua es súper importante, en que uno va reflexionando y piensa cómo efectivamente transmitir mejor el mensaje en las circunstancias que va viviendo el país”, precisó.