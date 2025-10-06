“Uno no puede estar escondido”: Jara emplaza a Kast por ausencia en programas de entrevistas

La candidata oficialista Jeannette Jara emplazó al republicano José Antonio Kast por su ausencia en programas de entrevistas en los que han participado los demás contendores por la presidencia.

Kast se restó del programa Car-Curo a La Moneda de TVN y de El Candidato de Mega, además canceló su participación en la entrevista presidenciable organizada por la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio.

Jara, este lunes, durante su participación en el diario citado, criticó: “A mí me ha hostigado bastante por mi decisión de dejar los debates e irme a regiones después de una enorme cantidad de debates en las que estuve”.

En ese sentido, remarcó: “La ausencia de los programas o de quienes te entrevistan es bien particular porque si uno quiere ser Presidente de la República tiene que estar sometido al escrutinio público. Yo el otro día estuve en un programaen el cual habían ocho periodistas. Me sentía como dando el examen un grado".

Diego Martin

“Uno no puede estar escondido , ese es el punto”, zanjó.

Desde el Partido Republicano, la secretaria general Ruth Hurtado previamente explicó que la ausencia en los espacios televisivos se debe a que el candidato comenzó su visita por las regiones.

Al ser consultada por el mismo cuestionamiento que hacían en contra de Jara, la diputada precisó: “Lo que criticamos fue que ella no participara en los debates. Nosotros, en los debates donde están todos los candidatos hemos participado en todos y vamos a seguir participando, pero hemos privilegiado estar en medios locales”.