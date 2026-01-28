Vallejo arremete contra la UDI por “frenar” proyecto de sala cuna universal y apunta a “señal confusa” de Kast

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, arremetió contra la UDI por “trabar” el proyecto de sala cuna universal ayer en el Congreso.

Esto, en particular por no convocar a la comisión de Educación del Senado para permitir el avance del trámite de dicha iniciativa.

En conversación con radio Duna, la ministra lanzó: “Lamentamos profundamente la actitud irresponsable particularmente de la UDI por frenar esta conversación. Nosotros hemos venido itinerando en un diálogo permanente entre organizaciones de la sociedadcivil y también el mundo político y parlamentario para poder encontrar un acuerdo que permita sacar adelante esta demanda por años esperada de la sociedad civil y particularmente las mujeres. Entonces, lamentamos profundamente esto”.

“Es una actitud muy mezquina, la verdad porque el diálogo ha sido permanente, no solamente permanente sino que muy flexible”, agregó.

Pese a que las críticas iban directo a los gremialistas, la vocera también apuntó contra el presidente electo, José Antonio Kast, por entregar una “señal confusa”, a propósito de conversaciones que tuvo él con el Presidente Gabriel Boric sobre el tema.

“Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del Presidente electo con el Presidente Boric. Eso como que habilitó nuevamente una conversación, pero de repente el día de ayer esto cambió”, aseveró.

Nombramiento de Steinert

Con todo, Vallejo también fue consultada por la aclaración que hizo el presidente electo en torno a las comunicaciones previas al nombramiento de Trinidad Steinert como próxima ministra de Seguridad.

Y es que luego del flanco que abrió la futura portavoz de gobierno, Mara Sedini, el mandatario electo tuvo que salir a aclarar cuándo se comunicaron con la exfiscal para ofrecerle el cargo.

En un principio Sedini dijo que los diálogos entre Kast y Steinert comenzaron desde “hace un buen tiempo”. Luego, tras las críticas oficialistas que apuntaban a un eventual conflicto de interés, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que se dieron en las “horas previas” al nombramiento.

Ante ese escenario, Vallejo salió a emplazar al gobierno de Kast a explicar “la versión final” de la situación.

Así las cosas, ayer fue Kast quien intentó poner punto final a la situación y dijo que las conversaciones con Steinert habían sido en los días previos a su asignación.

Bajo este marco, Vallejo fue consultada por la explicación del republicano.

“No sé si nos corresponde a nosotros como Ejecutivo catalogar finalmente si resuelve la duda de un posible conflicto de interés o no”, dijo.

“Yo entendía que habían dos versiones en su momento, ahora que creo que pudieron resolver la versión final sobre el tiempo previo de conversaciones que tuvo el presidente electo o su equipo de la oficina del presidente electo con la exfiscal, y bueno, creo que es la opinión pública la que tendrá que juzgar, no el Ejecutivo en esta materia”, acotó.