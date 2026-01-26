Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó brevemente la controversia generada tras las declaraciones de quien la sucederá en el cargo, Mara Sedini. La futura portavoz dijo en conversación con La Tercera, al defender que el nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad no fue improvisado, que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo, José Antonio Kast datan desde hace “bastante tiempo”.

Los dichos recibieron cuestionamientos en el oficialismo, donde ya existía debate sobre si con esta designación se había vulnerado la autonomía política del Ministerio Público y si la exfiscal tenía una eventual “doble agenda”. En las últimas horas, por ejemplo, desde el PPD, figuras como la exministra Carolina Tohá y el diputado Jaime Araya, advirtieron que sería problemático que esos diálogos previos daten desde el tiempo en que Kast era candidato.

En su habitual vocería de los lunes, la portavoz de gobierno, fue consultada sobre este asunto y si bien evitó ahondar en el tema, emplazó a la siguiente administración a dar más luces al respecto. “Yo entiendo que hay un interés de la opinión pública y un interés periodístico sobre esta materia, pero corresponde al gobierno entrante aclarar cual es la versión final sobre este nombramiento y no al Ejecutivo”, respondió.

Vallejo también tuvo palabras para la reciente detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien será formalizada esta jornada por cohecho y lavado de activos en el marco del caso denominado como traba bielorrusa. “Será la justicia la que finalmente resuelva y se pronuncie al final de la investigación, pero no podemos eludir que el caso que está siendo investigado reviste un hecho de máxima gravedad, por cierto, y que de comprobarse además los delitos obviamente marcan un pésimo precedente para el sistema de justicia chileno”, reflexionó.

Junto con realzar la reforma al sistema de nombramientos que impulsa el Ejecutivo y la separación de poderes, especialmente cuando existen “conflictos de interés o doble agenda”, la secretaria de Estado sostuvo: “Esperamos que las diligencias sigan avanzando, que la justicia haga lo suyo, la investigación siga su curso y las diligencias correspondientes para poder tener a la vista cuál es la verdad judicial finalmente de todo esto dado a la gravedad de los delitos que se están investigando”.

Quiebre del oficialismo

Durante el fin de semana pasado, el Partido Socialista (PS) fue el encargado de cambiar el rumbo del oficialismo, tras organizar una reunión con los partidos de la centroizquierda, excluyendo al Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

La ministra Vallejo evitó ahondar en torno a la unidad del oficialismo, como futura oposición, de cara al próximo periodo de gobierno. Al ser consultada por este escenario, la vocera de gobierno destacó que la unidad de la coalición es fundamental para lograr avances.

“Lo importante es poner en el centro lo que le interesa a la mayoría de los ciudadanos. (...) Y esperamos que eso no se pierda de vista, independientemente de los nombres de las coaliciones, si hay una o dos coaliciones, etc.” expresó.

Asimismo, respecto a un nuevo acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados, que abarcaría desde la derecha hasta el Socialismo Democrático, aseguró que “ el futuro gobierno y los partidos que estén empujando acuerdos administrativos tendrán que pronunciarse ” y que desde el Ejecutivo no les corresponde referirse a ello.

Por su parte, informó que se retomará la reunión del comité político ampliado, el cual fue suspendido por el encuentro que tuvo el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con el ministro entrante, Claudio Alvarado.

Finalmente, al hacer una breve reflexión sobre las acciones del gobierno, asegurando que este aún no termina y que promoverán “lograr los acuerdos que habiliten la aprobación del proyecto de sala cuna y también seguimos empujando el proyecto para poner fin al CAE”, concluyó.