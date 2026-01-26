SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    Desde el oficialismo han reparado en que las conversaciones previas entre Kast y Steinert de las que dio cuenta la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, podrían dar cuenta de un eventual conflicto de interés.

    Por 
    Paz Rubio
     
    Felipe Alcafus
    La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó brevemente la controversia generada tras las declaraciones de quien la sucederá en el cargo, Mara Sedini. La futura portavoz dijo en conversación con La Tercera, al defender que el nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad no fue improvisado, que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo, José Antonio Kast datan desde hace “bastante tiempo”.

    Los dichos recibieron cuestionamientos en el oficialismo, donde ya existía debate sobre si con esta designación se había vulnerado la autonomía política del Ministerio Público y si la exfiscal tenía una eventual “doble agenda”. En las últimas horas, por ejemplo, desde el PPD, figuras como la exministra Carolina Tohá y el diputado Jaime Araya, advirtieron que sería problemático que esos diálogos previos daten desde el tiempo en que Kast era candidato.

    En su habitual vocería de los lunes, la portavoz de gobierno, fue consultada sobre este asunto y si bien evitó ahondar en el tema, emplazó a la siguiente administración a dar más luces al respecto. “Yo entiendo que hay un interés de la opinión pública y un interés periodístico sobre esta materia, pero corresponde al gobierno entrante aclarar cual es la versión final sobre este nombramiento y no al Ejecutivo”, respondió.

    Vallejo también tuvo palabras para la reciente detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien será formalizada esta jornada por cohecho y lavado de activos en el marco del caso denominado como traba bielorrusa. “Será la justicia la que finalmente resuelva y se pronuncie al final de la investigación, pero no podemos eludir que el caso que está siendo investigado reviste un hecho de máxima gravedad, por cierto, y que de comprobarse además los delitos obviamente marcan un pésimo precedente para el sistema de justicia chileno”, reflexionó.

    Junto con realzar la reforma al sistema de nombramientos que impulsa el Ejecutivo y la separación de poderes, especialmente cuando existen “conflictos de interés o doble agenda”, la secretaria de Estado sostuvo: “Esperamos que las diligencias sigan avanzando, que la justicia haga lo suyo, la investigación siga su curso y las diligencias correspondientes para poder tener a la vista cuál es la verdad judicial finalmente de todo esto dado a la gravedad de los delitos que se están investigando”.

    Quiebre del oficialismo

    Durante el fin de semana pasado, el Partido Socialista (PS) fue el encargado de cambiar el rumbo del oficialismo, tras organizar una reunión con los partidos de la centroizquierda, excluyendo al Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

    La ministra Vallejo evitó ahondar en torno a la unidad del oficialismo, como futura oposición, de cara al próximo periodo de gobierno. Al ser consultada por este escenario, la vocera de gobierno destacó que la unidad de la coalición es fundamental para lograr avances.

    Lo importante es poner en el centro lo que le interesa a la mayoría de los ciudadanos. (...) Y esperamos que eso no se pierda de vista, independientemente de los nombres de las coaliciones, si hay una o dos coaliciones, etc.” expresó.

    Asimismo, respecto a un nuevo acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados, que abarcaría desde la derecha hasta el Socialismo Democrático, aseguró que “el futuro gobierno y los partidos que estén empujando acuerdos administrativos tendrán que pronunciarse” y que desde el Ejecutivo no les corresponde referirse a ello.

    Por su parte, informó que se retomará la reunión del comité político ampliado, el cual fue suspendido por el encuentro que tuvo el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con el ministro entrante, Claudio Alvarado.

    Finalmente, al hacer una breve reflexión sobre las acciones del gobierno, asegurando que este aún no termina y que promoverán “lograr los acuerdos que habiliten la aprobación del proyecto de sala cuna y también seguimos empujando el proyecto para poner fin al CAE”, concluyó.

    Más sobre:Camila VallejoTrinidad SteinertJosé Antonio KastMara Sedini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alejandro Bezanilla se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Fallece presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Lo más leído

    1.
    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    2.
    Tohá (PPD) advierte que dichos de Sedini sobre conversaciones con Trinidad Steinert “abrieron un flanco” y pide aclarar fechas

    Tohá (PPD) advierte que dichos de Sedini sobre conversaciones con Trinidad Steinert “abrieron un flanco” y pide aclarar fechas

    3.
    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    4.
    Tentación parlamentaria: derecha ofrece a la DC, al PS y al PPD pacto en la Cámara que excluya al PC y al Frente Amplio

    Tentación parlamentaria: derecha ofrece a la DC, al PS y al PPD pacto en la Cámara que excluya al PC y al Frente Amplio

    5.
    Choque de generaciones socialistas: sub-50 rechazan divorcio con el FA y el PC y “vieja guardia” reafirma el quiebre

    Choque de generaciones socialistas: sub-50 rechazan divorcio con el FA y el PC y “vieja guardia” reafirma el quiebre

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI
    Chile

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Alejandro Bezanilla se integra como socio y director ejecutivo de Toesca
    Negocios

    Alejandro Bezanilla se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Fallece presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?
    Tendencias

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva
    Cultura y entretención

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Hamnet, Maggie O’Farrell y la historia de una novela llevada al cine

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump
    Mundo

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Rusia retira equipo militar y logístico del noreste de Siria

    Trump envía al “zar de las fronteras” a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur