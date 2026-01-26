Tohá (PPD) advierte que dichos de Sedini sobre conversaciones con Trinidad Steinert “abrieron un flanco” y pide aclarar fechas

La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), aseguró que las declaraciones de Mara Sedini sobre las conversaciones que el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo con Trinidad Steinert antes de su nominación como ministra de Seguridad “abrieron un flanco” y llamó a aclarar los tiempos en que se conversó con la exfiscal.

En conversación con Radio Infinita, Tohá cuestionó los dichos de la futura ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, quien dijo a La Tercera que las conversaciones para que la exfiscal regional de Tarapacá asumiera la cartera de Seguridad no fueron improvisadas y que éstas “ya llevaban un buen tiempo”.

“Las declaraciones en este fin de semana de la futura vocera, efectivamente abrieron un flanco, porque al decir que esto llevaba tiempo, se abrió la posibilidad de que llevara incluso desde la época en que José Antonio Kast era todavía candidato, y no a un presidente electo, y creo que eso ya entraría en un terreno distinto”, señaló.

“Si pasó cuando todavía era candidato, y había otros circulando, ya es más complejo, porque implica una fiscal activa relacionándose con una postura particular, no con un presidente que eligieron los chilenos, sino con un candidato de varios que están circulando en ese momento", agregó.

El Presidente electo, Jose Antonio Kast, y futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los cuestionamientos de Tohá se suman a las reacciones de algunos parlamentarios del oficialismo que pusieron en duda la independencia del Ministerio Público y acusaron una eventual “doble agenda” de la persecutora mientras aún ejercía funciones.

“Yo creo que lo que tienen que aclarar es si esto empezó cuando el todavía era candidato (...) La ministra ya va a asumir con una sombra de duda de si ella estaba negociando con candidatos cuando todavía la elección estaba abierta”, apuntó.