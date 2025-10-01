Vallejo minimiza críticas de comando de Jara a ausencia de “glosa republicana” en Presupuesto y defiende apuesta del Ejecutivo

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, la mañana de este miércoles desdramatizó las críticas surgidas desde el comando de la abanderada oficialista Jeannette Jara a la ausencia de la “glosa republicana” en el Presupuesto de la Nación 2026.

La glosa de libre disposición es una medida habitual para que el gobierno entrante pueda manejar recursos extras según sus propias prioridades, más allá de lo que establezca la Ley de Presupuestos con la que asumen el mandato.

En ese marco, la vocera de la exministra del Trabajo, la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente), no dudó en criticar la decisión de La Moneda. “ No es posible y esperamos que el gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric rectifique esto. Necesitamos la glosa de libre disposición para precisamente implementar los nuevos desafíos que hoy día nos está planteando nuestra candidata”.

En diálogo con radio Cooperativa, la portavoz del Ejecutivo planteó que la medida “así como todo el Presupuesto de 2026, que va a tener que ser discutida en el Congreso”.

Y luego sostuvo: “Todos los comandos y los propios candidatos apuestan a ser los próximos presidente o presidenta de la República, y en ese sentido, evidentemente, que todas las candidaturas iban a reaccionar a la glosa republicana”.

La secretaria de Estado apuntó que “esto recién está presentado, va a haber debate, y esperamos que el curso de la discusión, con todas las miradas y diferencias que se puedan tener, nos lleve a tener al final del día una Ley de Presupuesto que siga combinando responsabilidad social con responsabilidad fiscal”.

En ese sentido, defendió que “lo que ha hecho el Ejecutivo, en particular en esta materia, es acoger una de las propuestas de la Comisión Asesora para el Gasto Público, y esa comisión asesora estuvo compuesta por especialistas de toda la sensibilidad política, y propuso exactamente reemplazar la denominada glosa republicana por entregar mayores facultades de reasignación presidencial. Es decir, no dejar un monto, sino que simplemente dar flexibilidad a los futuros gobiernos en materia de uso de los recursos en un porcentaje que no es menor”.