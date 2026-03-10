Vicepresidente de El Salvador confirma visita de Bukele a Chile en mayo: se reunirá con Kast

El vicepresidente de El Salvador, Féliz Ulloa, dio a conocer este martes que el presidente de ese país, Nayib Bukele, vendría a Chile en mayo, para reunirse con el mandatario electo, José Antonio Kast, y así continuar con las conversaciones en torno a la seguridad.

El viaje fue comprometido por Bukele cuando Kast realizó su gira por Centroamérica en su calidad de presidente electo. En esa ocasión, Bukele sostuvo que no podría asistir al cambio de mando, y que por lo mismo visitaría nuestro país.

“Ese es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. No puedo dar la fecha, pero sí decir que está agendada para el próximo mes de mayo”, afirmó Ulloa.

“Esperamos que sea dentro del marco de las celebraciones que Chile tiene lugar en ese periodo, y con todo gusto el presidente Bukele va a poder estar presente aquí y continuar ese diálogo que tiene con el presidente Kast”, agregó.

“Recuerden que el presidente Kast estuvo en El Salvador cuando todavía no era presidente electo, luego nos hizo otra visita recientemente ya como presidente electo, entonces creemos que esa reciprocidad y ese acoplamiento en la visión del país va a permitir que la visita del presidente Bukele a Chile sea una muestra más de reforzar esas relaciones entre ambos jefes de Estado ”, aseveró.

Las declaraciones de Ulloa se dan luego de finalizar su reunión bilateral con el presidente electo, José Antonio Kast, previo al cambio de mando.

Las citas de este calibre de Kast y autoridades extranjeras continuarán a lo largo de esta jornada, hasta pasadas las 18.50 horas. Entre las destacadas está la reunión con el Rey de España, Felipe de Borbón, a las 12.30.