Vicky Ford, ministra británica: “Espero que cuando el gobierno chileno decida cómo abordar las desigualdades se aseguren de que sea con el sector privado y el Estado”

Para participar de la ceremonia de toma de posesión del presidente electo, Gabriel Boric, la ministra de la Cancillería británica para África, América Latina y el Caribe, Vicky Ford, llegó al país y destacó la larga relación bilateral entre Santiago y Londres.

“La relación con Chile tiene más de 200 años, se remonta a la independencia. Es una relación increíblemente profunda e importante. Tenemos valores fundamentales en los que nuestros dos países creen. Creemos en la democracia, en la libertad, en el derecho de las personas a elegir quién hace las leyes. Y ese es el principio absoluto de la democracia y la libertad, que se defiende en Chile, que se defiende en Reino Unido. Y en un momento en el que vemos esta agresión en Rusia, es tan importante que aquellos que tenemos valores similares, que creemos en la democracia, creemos en la libertad, nos mantengamos unidos”, dijo Ford en esta entrevista a La Tercera.

Si bien su ajustada agenda estaba enfocada en las relaciones de ambos países, su atención también estaba centrada en la guerra en Ucrania que se inició el 24 de febrero pasado. Así lo demostraba uno de los prendedores en su vestido, como también sus uñas pintadas de azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania.

La ministra para África, América Latina y el Caribe de la Cancillería británica, Vicky Ford, durante la entrevista con La Tercera. Foto: Francisco Paredes

“El ataque de Rusia a Ucrania fue completamente sin provocación. Es brutal, horrible y está mutilando a gente inocente, mujeres, niños, personas vulnerables. Él (Presidente de Rusia, Vladimir Putin) tiene que parar. Además, vulnera totalmente el derecho internacional, el principio de soberanía, el principio de integridad territorial. Si Reino Unido o la OTAN se involucran militarmente, entonces nos arriesgamos a escalar a una guerra entre la OTAN y Rusia. No vamos a empezar una guerra con Rusia nosotros mismos. Sin embargo, hemos entregado ayuda al pueblo valiente de Ucrania para que ellos mismos se puedan defender”, indicó.

“El Presidente de Ucrania pronunció (el martes) un discurso muy valiente y sorprendente ante el Parlamento británico, e instó a Gran Bretaña a ayudar a mantener la seguridad de los cielos ucranianos. Así que ha habido otras conversaciones en las que podrían proporcionar la capacidad de vuelo en Ucrania en lugar de tener pilotos británicos o estadounidenses operando aviones británicos o estadounidenses en esa zona. Queremos que la guerra se detenga. Creemos que si la guerra no se detiene, Rusia continuará en otros países”, añadió.

¿Cuáles son las expectativas que tiene Reino Unido sobre la relación con Chile y este nuevo gobierno?

Una parte clave de la política exterior británica es crear esta red de países que creen en la libertad y la democracia. También tenemos una relación comercial muy grande. Son más de 1.500 millones de libras de comercio al año. Creo que podría ser mucho, mucho más grande. Cuando oigo hablar de esto, los empresarios con los que me he reunido hoy (jueves) y con los que nos reuniremos esta tarde y creo que podríamos hacer mucho más para fomentar el comercio entre nuestros países, me encantaría ver eso. También tenemos una relación muy larga en materia de defensa, ya que fue un almirante británico el que fundó la Armada de Chile, y todavía hay mucho trabajo entre nuestras Armadas. Nos respetamos mucho mutuamente. Así que tenemos toda la cooperación en ciencia y una nueva asociación más profunda que fue anunciada en la cooperación científica. Hay una gran cooperación en cuestiones medioambientales. Hemos trabajado con Chile y luchado contra la terrible pandemia del Covid, por lo que gran parte del trabajo de secuenciación del genoma se ha realizado conjuntamente. Así que existe esta profunda cooperación, y también vemos a Chile como un socio realmente importante en la lucha contra el cambio climático. Es fantástico. Es realmente importante que sigamos así.

Durante la campaña, el nuevo gobierno dijo que quería revisar los acuerdos comerciales. Reino Unido y Chile firmaron uno recientemente, ¿existe alguna preocupación?

Comprendo la difícil situación que han tenido en Chile y toda la crisis social que se produjo. Cada país es diferente, pero Reino Unido también tiene problemas. Reino Unido y nuestro gobierno estamos muy comprometidos con lo que llamamos nivelación para tratar de asegurar que la gente tenga igualdad de acceso a las oportunidades. Creemos que la mejor manera de hacerlo es fomentando la inversión, alentando a las empresas a invertir en ciencia, en investigación y en nuevas tecnologías, y luego permitir que todas las personas en todo el país tengan las habilidades para poder participar en esas oportunidades. Y pensamos que el sector privado puede desempeñar un papel realmente importante a la hora de afrontar los retos del mundo. Espero que cuando el gobierno chileno tome sus decisiones sobre cómo abordar este gran problema del mundo de las desigualdades para lograr esa nivelación que quieren hacer, se aseguren de que se puede hacer, aprovechando los poderes del sector privado, así como del Estado. Pero tienen que analizar estas cuestiones. Y entiendo que es una decisión difícil que tienen que tomar los distintos países. Pero tengo muchas ganas de reunirme, por ejemplo, con el ministro de Medio Ambiente, así como con el ministro de Asuntos Exteriores y los ministros de Economía.

El nuevo gobierno ha manifestado sus reticencias para ratificar el TPP11. Reino Unido, por el contrario, se quiere unir. ¿Cómo evalúan esta situación?

Obviamente, Chile tiene que tomar sus propias decisiones sobre las direcciones que quiere adoptar. Sin embargo, yo diría que una cosa sobre el TPP11 es que tiene una visión progresista. Va a ser un acuerdo comercial muy moderno. Y ustedes saben que somos un país que cree en normas medioambientales estrictas. Creemos en normas estrictas de bienestar animal, y queremos que eso también se mantenga en los acuerdos comerciales. Así que algunas de las cosas que creo que la gente está preocupada por el TPP11 aquí, creo que puede ser una preocupación excesiva cuando se mira realmente lo que el acuerdo está tratando de hacer. Con estos acuerdos comerciales las economías se benefician. A menudo son los más pobres de la economía los que se benefician de ello. Y si se trata de un acuerdo comercial verdaderamente progresivo, que desbloquea las oportunidades para todos, entonces nos gustaría que se uniera el mayor número posible de países. Creemos que una de las formas de hacer más prósperas a todas las personas es eliminando las barreras al comercio.

¿Cómo responde el gobierno británico al reclamo de su par argentino para la reanudación de los vuelos hacia las islas Falkland (Malvinas para los argentinos)?

Es competencia del gobierno de las islas Falkland. Ellos tomarán una decisión sobre la reanudación de los vuelos normales de acuerdo con la pandemia.