Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

Francisco Vidal, renunciado presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), este lunes volvió a reiterar las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado, lo cual, aseguró, no estuvo precipitado por las críticas previas en su contra del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

En entrevista con Mesa Central de T13 Radio, el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, eso sí, volvió a apuntar al principal asesor de la campaña del exdiputado, Cristian Valenzuela, por las opiniones vertidas en una columna publicada en La Tercera, en que puso en duda la pluralidad de la estación estatal a su mando.

“En mi proceso creo que tomé la decisión correcta”, dijo Vidal, a lo que luego agregó: “Fíjate que no es el tema del candidato Kast , eso me da lo mismo”.

Y luego puntualizó: “Lo que a mí me llevó a la decisión, pero clarísima, es la columna de ese mismo domingo de Cristian Valenzuela, a quien yo respeto mucho, creo que tiene una fuerza intelectual importante, es el principal asesor de la campaña de José Antonio Kast".

“Cuando el asesor principal titula una columna ‘Nos quieren robar la elección’, pero dice que los responsables del robo somos tres: el Presidente Boric, la ministra Vallejo y yo. ¿Pero por qué yo podría robar la elección? No por mí, por ser presidente de TVN que manipula al departamento de prensa, para decirlo fácil. Eso es atacar al corazón, al corazón de los periodistas. Es una herida al corazón del departamento de prensa", remarcó.

El ex secretario de Estado ya había dado cuenta de esta razón el pasado 9 de septiembre en conversación con el programa Polos opuestos de radio El Conquistador. “Me pareció que era una falta de respeto a los (otros) seis directores que no estarían cumpliendo su misión si se deduce de las opiniones de (Cristian) Valenzuela, de que estaría manipulando el canal porque significa que tengo seis cosas ahí que no reaccionan, y segundo, quizás lo más complicado son los trabajadores del canal y en particular los periodistas porque cuando a uno le dicen que está manipulando la información, que no hay credibilidad en el noticiero central ni en los paneles los afectados son los periodistas en su ética profesional,eso me llevó a elaborar la idea de renunciar”.

Vidal, en el diálogo radial de este lunes se defendió de esas acusaciones, al señalar que “el directorio de Televisión Nacional es esencialmente político, el ser político te garantiza el pluralismo, lo único raro en su dirección es que esta binominalizado, somos 7 directores, tres de derecha, tres de izquierda o centro izquierda".

“El presidente del directorio lo nombra el Presidente de la República sin consultarle a nadie, los otros seis directores, los propone el Presidente y tiene que ser aprobado por abrumadora mayoría en el Senado, eso te da un directorio completamente político, de los 7 directores, 5 éramos militantes”, agregó.