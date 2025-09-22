SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

El expresidente del directorio del canal estatal, eso sí, volvió a apuntar al principal asesor del abanderado republicano, Cristian Valenzuela, por los dichos en que puso en duda la pluralidad de la estación a su mando.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Francisco Vidal, expresidente del directorio de TVN.

Francisco Vidal, renunciado presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), este lunes volvió a reiterar las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado, lo cual, aseguró, no estuvo precipitado por las críticas previas en su contra del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

En entrevista con Mesa Central de T13 Radio, el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, eso sí, volvió a apuntar al principal asesor de la campaña del exdiputado, Cristian Valenzuela, por las opiniones vertidas en una columna publicada en La Tercera, en que puso en duda la pluralidad de la estación estatal a su mando.

“En mi proceso creo que tomé la decisión correcta”, dijo Vidal, a lo que luego agregó: “Fíjate que no es el tema del candidato Kast, eso me da lo mismo”.

Y luego puntualizó: “Lo que a mí me llevó a la decisión, pero clarísima, es la columna de ese mismo domingo de Cristian Valenzuela, a quien yo respeto mucho, creo que tiene una fuerza intelectual importante, es el principal asesor de la campaña de José Antonio Kast".

“Cuando el asesor principal titula una columna ‘Nos quieren robar la elección’, pero dice que los responsables del robo somos tres: el Presidente Boric, la ministra Vallejo y yo. ¿Pero por qué yo podría robar la elección? No por mí, por ser presidente de TVN que manipula al departamento de prensa, para decirlo fácil. Eso es atacar al corazón, al corazón de los periodistas. Es una herida al corazón del departamento de prensa", remarcó.

El ex secretario de Estado ya había dado cuenta de esta razón el pasado 9 de septiembre en conversación con el programa Polos opuestos de radio El Conquistador. “Me pareció que era una falta de respeto a los (otros) seis directores que no estarían cumpliendo su misión si se deduce de las opiniones de (Cristian) Valenzuela, de que estaría manipulando el canal porque significa que tengo seis cosas ahí que no reaccionan, y segundo, quizás lo más complicado son los trabajadores del canal y en particular los periodistas porque cuando a uno le dicen que está manipulando la información, que no hay credibilidad en el noticiero central ni en los paneles los afectados son los periodistas en su ética profesional,eso me llevó a elaborar la idea de renunciar”.

Vidal, en el diálogo radial de este lunes se defendió de esas acusaciones, al señalar que “el directorio de Televisión Nacional es esencialmente político, el ser político te garantiza el pluralismo, lo único raro en su dirección es que esta binominalizado, somos 7 directores, tres de derecha, tres de izquierda o centro izquierda".

“El presidente del directorio lo nombra el Presidente de la República sin consultarle a nadie, los otros seis directores, los propone el Presidente y tiene que ser aprobado por abrumadora mayoría en el Senado, eso te da un directorio completamente político, de los 7 directores, 5 éramos militantes”, agregó.

Más sobre:Francisco VidalJosé Antonio KastTVN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

Kast se mantiene liderando carrera por aportes de campaña, Matthei pide millonario crédito y Jara se estanca

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica
Chile

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?
Negocios

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

Metro lanza nueva plataforma de pago y cambia de nombre a MetroMUV

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

Presión política, millones en juego y sueño mundial: la movida de los Cóndores para jugar a estadio lleno en el Sausalito

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.
Cultura y entretención

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

El escritor Ramón Díaz Eterovic es el Premio Nacional de Literatura 2025

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales
Mundo

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención