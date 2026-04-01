Vlado Mirosevic (PL): “El arranque de Kast resta espacio para una oposición que quiera ser constructiva”

Vlado Mirosevic (PL) es uno de los parlamentarios que se estrena como senador en este nuevo ciclo legislativo. En sus primeros 20 días, el exdiputado ve con preocupación el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, así como también la manera en la que se puede comportar la oposición, que él apuesta porque tenga un tono “constructivo”.

El representante por Arica advierte que la clave será el actuar de Chile Vamos, grupo que, plantea, será la “cuota de cordura” en la alianza de gobierno. “Me cuesta creer que un gobierno dirigido por Evelyn Matthei habría tomado decisiones como estas”, dice.

¿Qué le pareció el arranque del gobierno de Kast?

El gobierno tenía dos caminos: uno más pragmático, donde tenía más posibilidades de éxito, o uno más ideológico. Evidentemente tomó el segundo camino. El tono y la impronta de polarización es un profundo error. No creo que genere consenso ni siquiera dentro de las propias filas del oficialismo. Chile no es Argentina, no necesitamos un gobierno de motosierra.

¿Su sector ha sido justo? Llevamos recién 20 días y han surgido sectores que recuerdan a la oposición a Piñera.

La principal responsabilidad de cómo se va a configurar la oposición es también cómo se configura el gobierno. El gobierno genera unidad en la oposición. Es evidente que la oposición va a tener una reacción muy distinta a si tuviese un gobierno que optara por el pragmatismo. Entonces, el arranque de Kast resta espacio a tener una oposición que quiera ser constructiva. Porque somos muchos los que hemos dicho que queremos ser una oposición constructiva para Chile.

¿Pero es bueno ver este tipo de señales?

Es muy temprano para juzgar. En mi caso, no es mi estilo, yo voy a tener siempre un estilo más dialogante. Pero vuelvo a decir, para tener una oposición más dialogante requiere de un interlocutor al frente que quiera dialogar. No es el caso de lo que hemos visto en estos primeros días.

¿No es que algunos no hayan aprendido la lección de cómo fueron oposición a Piñera? Insisto en que ya se están pidiendo renuncias.

Todavía es muy temprano para juzgar eso. Es natural una reacción de la oposición frente a una política que es de extremismo económico. Cada uno en sus tonos, estilos. El mío está claro. Yo voy a intentar siempre ser una persona dialogante, pero creo que el gobierno, para el nivel de medidas que está tomando, está empujando a la oposición también a posiciones más duras. A mí no me gusta ese escenario. Yo le pediría al Presidente que recapacite. Prolongar la campaña electoral estando en el gobierno no le hace bien a nadie.

¿Qué tipo de oposición cree que debería predominar en el Congreso?

A ver, yo voy a seguir insistiendo en el diálogo. Si el interlocutor al frente, el gobierno, no quiere dialogar, es una decisión política que ellos han tomado hasta ahora. Estoy seguro que en el oficialismo hay sectores más moderados que entienden absolutamente necesario el diálogo con la oposición.

En este contexto, ¿qué tan difícil va a ser administrar todos estos tipos de oposición que ya han marcado el inicio del gobierno?

El camino de polarización del gobierno sólo va a encrispar. Y me parece que esto también responde a una razón de fondo. Por ejemplo, el caso de Bachelet. El Presidente optó por simplemente hablarle a la barra brava. Tiene que escuchar mucho más a Chile Vamos. O sea, Chile Vamos puede terminar siendo la cuota de cordura en este gobierno. Tienen una tremenda responsabilidad la derecha tradicional de moderar, de recomendar, de aconsejar. No sé, me cuesta creer que un gobierno dirigido por Evelyn Matthei habría tomado decisiones como estas.

¿Pero cómo lo van a hacer ustedes?

Me parece que poner la primera responsabilidad en la oposición es un poco injusto, es el propio gobierno el que está abriendo flancos de oposición.

También hay una nueva oposición en el Senado. Llegó usted, Diego Ibáñez, Daniella Cicardini, Karol Cariola. ¿Cómo ha visto este desembarco?

La verdad es que, a pesar de la juventud, tenemos experiencia parlamentaria. Esta puede ser una tremenda oportunidad de modernizar el Senado, siempre bajo la idea de que siga siendo un espacio de acuerdos, de diálogo.

Se dice que el Senado debe adaptarse al estilo de la nueva generación que llega, incluso se abrió una controversia por la senadora Cicardini. ¿Qué le parece esto?

A ver, no soy quien para juzgar a nadie. Vamos a aportar al Senado una renovación, pero yo en particular creo que tiene que ser un espacio de acuerdo. Pero no me atrevería a juzgar a nadie. Es muy temprano.