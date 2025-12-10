Vocera de Jara cuestiona dichos de Kast sobre migración en debate de Anatel y lo compara con el “estilo” de Trump

La vocera de la candidatura de Jeannette Jara (Unidad por Chile) y secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, analizó la mañana de este miércoles los desempeños de su abanderada y del republicano José Antonio Kast en el debate de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) la noche del martes. Se trató del último cara a cara entre los aspirantes a La Moneda previo al balotaje de este domingo 14 de diciembre.

En diálogo con radio Agricultura, la dirigente democratacristiana destacó la performance de la presidenciable del progresismo. “Yo la vi muy clara, muy precisa, con definiciones que ya había tenido en el debate del Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile)”.

Por el contrario, Krauss cuestionó duramente las definiciones de Kast, por ejemplo, en materia migratoria y comparó su estilo con el del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Dijo que él va a buscar un mecanismo de diálogo con los países limítrofe y en caso contrario, de no lograr acuerdo, medidas que podrían ser económicas y adicionalmente políticas”, apuntó.

Y luego agregó: “Nadie le insiste y no se pide que aclare eso. Es muy grave, porque hablamos muy fuertemente respecto de Venezuela, pero respecto de Bolivia y Perú, y en particular de Perú, queda como en el aire. Y es muy grave lo que se dijo. Es muy grave, es muy estilo Trump”.

En ese sentido, la vocera de Jara remarcó que “esa no ha sido la opción de la gente” y señaló que “salvo en dictadura, que estuvimos peleados con el mundo, el mundo estuvo peleado con nosotros por la situación política del país, pero en general nosotros, en materia de relación con los países, y particularmente con nuestros vecinos, con América Latina, hemos incentivado el multilateralismo, todo lo que significa el diálogo, el intercambio comercial”.

“Amenazar a países limítrofes no es una forma buena de iniciar la solución de un problema que debemos resolver, como el tema migratorio”, enfatizó.

La secretaria general de la DC, eso sí, marcó una diferencia con Jara respecto a sus declaraciones sobre la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Esto, luego que la comunista planteó en el debate que: “Sé que ha tenido intentonas golpistas”.

“Lo que más me importa es la definición clara de que (Nicolás) Maduro es un dictador”, respondió al ser consultada por los dichos de su candidata, y luego recalcó la postura de la DC: “Nosotros estimamos que Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo, y en consecuencia, merece todo el respeto de la Democracia Cristiana chilena. Y reconocemos, porque además no tendríamos por qué no hacerlo, la entrega del Nobel de la Paz”.