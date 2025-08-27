Vocera de Jara refuerza llamado de atención de la candidata por pugna en comando y recalca: “Se tiene que imponer su voluntad”

La diputada y vocera de la candidatura de Jeannette Jara, Gael Yeomans (FA), la mañana de este miércoles reforzó el llamado de atención que realizó ayer la abanderada del pacto Unidad por Chile, en medio de la pugna abierta en su comando.

Es que desde Punta Arenas, a 3.000 kilómetros de Santiago, la exministra del Trabajo debió pronunciarse sobre la polémica que protagonizaron su otrora generalísima de campaña e integrante de su comité estratégico, Bárbara Figueroa (PC), y uno de sus principales voceros, Ricardo Lagos Weber (PPD), por los dichos del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien, desde Ciudad de México, este domingo criticó la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Yo les pediría que se concentren en la campaña: el proyecto político adversarial está al frente.Yo lo que haría es pedir esa concentración. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentesde los partidos, quiero ser Presidenta de Chile”, fue parte del llamado al orden interno que hizo la aspirante a La Moneda a quienes respaldan su candidatura.

En diálogo con radio Duna, en esta jornada Yeomans sostuvo sobre esa intervención de Jara que “el liderazgo también se hace valer en estas situaciones. Y el liderazgo de ella es un liderazgo fuerte”.

En ese sentido, apuntó que la candidata “primero es quien nos convoca, así que lógicamente también tiene un eco en cada uno de nosotros. Pero también porque está poniendo la centralidad en lo que debiera a nosotros estar llevándonos en esta campaña, que es en las propuestas, en el diálogo, en el recorrido que se está haciendo, en llegar a las personas, en hacernos cargo con soluciones y no en dimes y diretes entre nosotros”.

En ese punto, la vocera remarcó que “el llamado de atención que nos hace la candidata hay que acogerlo. Yo al menos lo acojo de buena medida, es nuestra lideresa. Y lógicamente tiene que imponerse su voluntad. Y en ese sentido yo sé que va a ser bien recibido”.

En cuanto a los dichos de los dirigentes como Carmona, Figueroa y Lagos Weber, dijo: “Yo creo que los comentarios que se han hecho nos hacen perder el foco”.

“La verdad creo que el llamado que nos hace nuestra candidata a poner punto final a ese tipo de dilema y el encuadre que se está poniendo a esta campaña, yo creo que es un error. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos e ir a ganarle a la derecha. Ahí debiéramos poner todo nuestro esfuerzo. También la unidad que se ha propiciado durante este periodo. Una unidad que hay que mantener, que hay que fortalecer”, zanjó.