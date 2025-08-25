Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lejos del frío de fines de agosto en Santiago, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), ha pasado los últimos días en la templada Ciudad de México. Ahí planea reunirse con los presidentes del Partido del Trabajo y Morena, Alberto Anaya y Luisa María Alcalde, respectivamente. También tendrá un encuentro con Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno de España.

El domingo por la mañana, el timonel hizo espacio en su agenda internacional para conversar con radio Nuevo Mundo. En esa instancia Carmona se refirió a la salida de Mario Marcel (independiente, cercano al PS) del Ministerio de Hacienda, el que encabezó hasta el jueves de la semana pasada, cuando presentó su renuncia por motivos personales.

Santiago 21 de agosto 2025. Se realiza un nuevo cambio de Gabinete en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A diferencia de buena parte de la alianza de gobierno, que tuvo palabras de agradecimiento para Marcel, Carmona cuestionó su desempeñó como titular de Hacienda.

“El ministro de Hacienda, que ha tenido muchas observaciones a su gestión, la gestión que hace como ministro representando al Presidente, muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de salud pública o el tema de la educación pública. Siempre topamos en los recursos, en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”, dijo Carmona en la radio ligada al PC.

En consideración de esos antecedentes, el timonel planteó que “yo podría decir, ‘la verdad que asumo que (Marcel) está bien renunciado’, pero no puedo decir eso porque no conozco quién tomó la iniciativa. ¿Él renunció o le pidieron la renuncia? Uno se pregunta dónde está el origen de la iniciativa. Nadie, a lo menos en el mundo en que yo me muevo, de las direcciones nacionales a nivel de partidos políticos, podría imaginarse que estábamos cerca de la renuncia de Marcel”.

En ese sentido, Carmona dijo que “asumo que el gobierno estará disponible a informarles a los partidos por qué razón se produce esto (el cambio de gabinete), porque va dejando una sensación de que algo se está desgranando. Y eso no es bueno, menos en los tres meses que quedan de aquí a la elección, y menos en los siete, ocho meses que quedan a marzo, cuando hay que entrar al (nuevo) gobierno”.

Sobre la renuncia de Marcel, el presidente del PC agregó que “me impactó en un sentido de por qué se dio esta situación. Hubo un momento en que cualquiera podría haber imaginado que era la réplica frente a la candidatura en primaria de Carolina Tohá. Lo nombro porque ellos han hecho pública esa relación, y lo hubiera comprendido. Haber dejado pasar todo este tiempo para hacerlo ahora, si es que fuera esa la razón, no permite entender bien”.

“La masa, el pueblo llano no entiende (la decisión del cambio de gabinete), deja un espacio muy grande para que se especule. Especular no le hace bien al gobierno (...) Hace falta tener un conocimiento mayor”, concluyó Carmona.

Con sus palabras, el líder del PC marcó una nueva diferencia con la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, también militante del mismo partido.

Tras el cambio de gabinete, Jara, quien compartió gabinete con Marcel hasta abril de este año, publicó en su cuenta de X una foto de ambos abrazados. E incluyó un mensaje que dice: “Quiero valorar el aporte de Mario Marcel durante estos años de gobierno. Históricamente, siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra logramos romper esta traba y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas (...)”.

Quiero valorar el aporte de Mario Marcel durante estos años de gobierno. Históricamente siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra, logramos romper esta traba, y conformar una dupla muy positiva para sacar… pic.twitter.com/01uzOhB4RJ — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) August 21, 2025

Carmona tomará un vuelo de vuelta a Santiago de Chile el miércoles por la noche. Una vez en suelo nacional, su plan es participar de los homenajes que se harán por el segundo aniversario de la muerte de Guillermo Teillier.