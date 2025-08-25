SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Desde México, el líder del PC cuestionó al exministro por privilegiar "el recurso" por sobre "la necesidad social". También lamentó que el Ejecutivo no haya explicado el motivo de su partida. "Va dejando una sensación de que algo se está desgranando", dijo el timonel.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
28/04/2025 - LAUTARO CARMONA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Lejos del frío de fines de agosto en Santiago, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), ha pasado los últimos días en la templada Ciudad de México. Ahí planea reunirse con los presidentes del Partido del Trabajo y Morena, Alberto Anaya y Luisa María Alcalde, respectivamente. También tendrá un encuentro con Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno de España.

El domingo por la mañana, el timonel hizo espacio en su agenda internacional para conversar con radio Nuevo Mundo. En esa instancia Carmona se refirió a la salida de Mario Marcel (independiente, cercano al PS) del Ministerio de Hacienda, el que encabezó hasta el jueves de la semana pasada, cuando presentó su renuncia por motivos personales.

Santiago 21 de agosto 2025. Se realiza un nuevo cambio de Gabinete en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A diferencia de buena parte de la alianza de gobierno, que tuvo palabras de agradecimiento para Marcel, Carmona cuestionó su desempeñó como titular de Hacienda.

“El ministro de Hacienda, que ha tenido muchas observaciones a su gestión, la gestión que hace como ministro representando al Presidente, muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de salud pública o el tema de la educación pública. Siempre topamos en los recursos, en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”, dijo Carmona en la radio ligada al PC.

En consideración de esos antecedentes, el timonel planteó que “yo podría decir, ‘la verdad que asumo que (Marcel) está bien renunciado’, pero no puedo decir eso porque no conozco quién tomó la iniciativa. ¿Él renunció o le pidieron la renuncia? Uno se pregunta dónde está el origen de la iniciativa. Nadie, a lo menos en el mundo en que yo me muevo, de las direcciones nacionales a nivel de partidos políticos, podría imaginarse que estábamos cerca de la renuncia de Marcel”.

En ese sentido, Carmona dijo que “asumo que el gobierno estará disponible a informarles a los partidos por qué razón se produce esto (el cambio de gabinete), porque va dejando una sensación de que algo se está desgranando. Y eso no es bueno, menos en los tres meses que quedan de aquí a la elección, y menos en los siete, ocho meses que quedan a marzo, cuando hay que entrar al (nuevo) gobierno”.

Sobre la renuncia de Marcel, el presidente del PC agregó que “me impactó en un sentido de por qué se dio esta situación. Hubo un momento en que cualquiera podría haber imaginado que era la réplica frente a la candidatura en primaria de Carolina Tohá. Lo nombro porque ellos han hecho pública esa relación, y lo hubiera comprendido. Haber dejado pasar todo este tiempo para hacerlo ahora, si es que fuera esa la razón, no permite entender bien”.

“La masa, el pueblo llano no entiende (la decisión del cambio de gabinete), deja un espacio muy grande para que se especule. Especular no le hace bien al gobierno (...) Hace falta tener un conocimiento mayor”, concluyó Carmona.

Con sus palabras, el líder del PC marcó una nueva diferencia con la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, también militante del mismo partido.

Tras el cambio de gabinete, Jara, quien compartió gabinete con Marcel hasta abril de este año, publicó en su cuenta de X una foto de ambos abrazados. E incluyó un mensaje que dice: “Quiero valorar el aporte de Mario Marcel durante estos años de gobierno. Históricamente, siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra logramos romper esta traba y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas (...)”.

Carmona tomará un vuelo de vuelta a Santiago de Chile el miércoles por la noche. Una vez en suelo nacional, su plan es participar de los homenajes que se harán por el segundo aniversario de la muerte de Guillermo Teillier.

16.12.1019 ENTREVISTA A GUILLERMO TEILLIER PRESIDENTE DEL PARTIDO COMUNISTA FOTO: JUAN FARIAS LA TERCERA GUILLERMO TEILLIER
Más sobre:Mario MarcelPolíticaCambio de gabinetePCPartido Comunista

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem

Galilea evita comprometer presencia de RN en eventual gobierno de Kast y dice que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

Loncon pide al gobierno “detener el proceso de consulta indígena” iniciado tras las propuestas de la Comisión para la Paz

¿Gustavo Petro fracasa en su guerra contra el terrorismo?: últimos atentados en Colombia desatan escrutinio sobre gestión del mandatario

Ucrania ataca con drones a Rusia, pese a restricciones del Pentágono

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem
Chile

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Galilea evita comprometer presencia de RN en eventual gobierno de Kast y dice que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino
El Deportivo

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

Brayan Cortés no suelta el arco de Peñarol: el Manya se levanta tras su agónica eliminación de Copa Libertadores

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC
Mundo

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

¿Gustavo Petro fracasa en su guerra contra el terrorismo?: últimos atentados en Colombia desatan escrutinio sobre gestión del mandatario

Ucrania ataca con drones a Rusia, pese a restricciones del Pentágono

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo