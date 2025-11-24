Vocera de Kast cuestiona las críticas al candidato por no presentarse a debates: “Es un estado de desesperación de Jara”

Mara Sedini, integrante del comando de José Antonio Kast, abordó esta mañana la campaña del candidato del Partido Republicano, así como también la segunda vuelta de la carrera presidencial que se desarrollará el próximo 14 de diciembre.

Uno de los puntos que abordó en conversación con Desde La Redacción de La Tercera fue la ausencia de Kast al debate presidencial organizado por Mega y Sedini recordó tajante que Kast había asistido “a todos los debates” antes de la primera vuelta.

“Ha ido a todos los que se le invitaron con tiempo, a los que confirmó. No se ha bajado absolutamente de ninguno”, expresó. Y en esa línea, añadió que ahora el candidato está concentrado en su trabajo en terreno con la gente, y se ha comprometido a participar en dos debates -Archi y Anatel-. Luego añadió que sumarse a más instancias de ese tipo no era prioridad en esta segunda vuelta.

“Hoy día hay que salir a conquistar muchos votos, hay que estar con la gente en la calle, hay que ir a regiones, hay que estar con los equipos técnicos. Estamos consolidando nuevos equipos técnicos mucho más grandes”, indicó. “Esto de que no quiere ir a los debates me parece absolutamente falso”, agregó.

En esa línea, abordó las críticas que surgieron desde el comando de Jara y recordó que la candidata del PC tampoco fue a algunos de los debates en primera vuelta, mientras que Kast fue a todos a los que se le invitó.

“ En el fondo yo creo que este es un estado de desesperación de la candidata Jara, de la izquierda, de tratar de dar vuelta un poco la situación en que ella estaba que no quería debatir y se lo está tirando a José Antonio ”, señaló.

En el caso de la invitación para participar en el programa “Bad Boys” de Franco Parisi en YouTube -Jara ya mostró su disponibilidad para asistir-, Sedini indicó que aún lo están evaluando.

Por otra parte, y consultada sobre la similitud de los discursos entre ambos sectores, en donde se acusan mutuamente de extremismo, Sedini señaló que en esto “hay una diferencia gigantesca, que es lo que está escrito en tus principios”.

“Ella (Jara) ha militado toda su vida, desde los 14 años, en el Partido Comunista”, sentenció. “El Partido Comunista chileno tiene sus bases que defiende el marxismo-leninismo. ¿Qué quiere decir eso? La posibilidad de la revolución armada y violenta para la toma de poder", expresó.

“No es un invento de miedo de nosotros. Está en sus bases”, sentenció. En contraste, apuntó a que el Partido Republicano, Renovación Nacional, y otros partidos "son absolutamente democráticos en sus bases”.

Por esto mismo, la integrante del comando de Kast afirmó que no le cree a Jara cuando apelaba a una moderación. Si bien ella indicó que renunciaría al PC, Sedini fue tajante en señalar que “no deja de ser comunista porque deje la militancia”.

Sedini y presunta vinculación de diputado Araya (Republicano) con trama bielorrusa

Ante la polémica que se ha generado en torno al diputado republicano Cristián Araya, quien habría recibido un pago de $1,7 millones por parte del conservador Sergio Yáber en 2024, Sedini no entregó mayores explicaciones y solo expresó que “toda irregularidad tiene que ser investigada”.

“Tengo entendido que el diputado Araya se puso a disposición de la justicia, de cualquier tipo de investigación. Más allá que eso, el que tiene que responder de manera individual es el diputado Araya”, prosiguió.

En cuanto a por qué Araya no se ha pronunciado al respecto -ya que lo único que ha dicho es que es falso, pero no ha dicho si recibió o no el pago-, la vocera del partido del líder republicano se desligó del caso, reiterando que no le correspondía a ella ni al Partido Republicano responder en esta materia.

“No puedo responder por lo que haga o no haga el diputado Araya”, señaló. “Espero que salga a responder cuando corresponda. Desconozco más allá el detalle de su situación particular”.

