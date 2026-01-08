Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

A la salida del encuentro de empresarios realizado en el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), la vocera del presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, dejó la puerta abierta a una reunión con la líder opositora de Nicolás Maduro, María Corina Machado.

Así lo transmitió a los medios al ser consultada al respecto. Esto, en medio del panorama geopolítico que se está dando en Venezuela tras la incursión de Estados Unidos.

“Reunirse con los distintos líderes de los países, líderes políticos que tienen incidencia en la democracia de nuestra región siempre es importante”, respondió Sedini ante la pregunta.

Luego agregó: “A medida que estas reuniones se vayan confirmando, nosotros les vamos a hacer saber la fecha, cuándo y cómo sucedieron”.