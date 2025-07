Vocera de Matthei por ofensiva contra Kast: “Espero que no se judicialice esto, la gente no quiere seguir viendo peleas”

Luego que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzara una ofensiva contra los republicanos y su abanderado, José Antonio Kast, por una supuesta “campaña asquerosa” en su contra, que senadores RN incluso anunciaran una denuncia y la propia exalcaldesa no descartara una querella, la vocera programática de su campaña, Paula Daza, señaló que al menos ella esperaba que no se judicialicen estas diferencias.

“ Yo personalmente espero que no se judicialice esto, creo que las personas hoy día no quieren seguir teniendo peleas, yo creo que las personas quieren escuchar una conversación con altura de miras, con propuestas ”, señaló Daza en entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera.

No obstante, Daza expuso que Chile vivió la experiencia de desinformación durante el estallido y luego durante los dos procesos constituyentes y que el debate es necesario instalarlo. “ Espero que todos los candidatos se comprometan a que las campañas tengan que ser limpias y que las redes sociales se manejen de manera distinta”.

Asimismo, puntualizó que “yo creo que ha habido una campaña sucia contra Evelyn Matthei, qué duda cabe , (…) A mí me llegan videos todos los días de cosa de ella que son mentiras” y que la candidata tuvo el coraje de poner el tema sobre la mesa.

Consultada sobre el video realizado desde la UDI, donde se parodia al ministro de Educación Nicolás Cataldo, Daza descartó de que se tratara de una situación similar a la que ha sufrido Matthei pues esto no fueron bots y no se habló desde el anonimato, no obstante, sostuvo que “ obviamente, videos como estos empañan la candidatura ” y que “no es una buena forma de presentar las propuestas en educación”.

Apoyo a segunda vuelta

Daza también fue consultada por un eventual apoyo a segunda vuelta a José Antonio Kast si es que Matthei no logra pasar a segunda vuelta. Y si bien evitó un respuesta directa, sí deslizó ese respaldo apuntando a sus diferencias con la candidata oficialista, Jeannette Jara.