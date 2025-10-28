Paula Daza respalda a Paulsen tras calificar de “atorrante” al gobierno: “El Presidente ha vulnerado la dignidad del cargo”

Esta jornada, el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, instaló la polémica al tratar de “atorrantes” a los integrantes del actual gobierno, palabras que generaron un nuevo cruce con el Ejecutivo.

Y, horas más tarde, Paula Daza, vocera de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, dijo respaldar “absolutamente” las palabras de Paulsen, al señalar el Presidente Gabriel Boric “ha vulnerado absolutamente la dignidad del cargo”.

En este sentido, en declaraciones a 24H, calificó a la actual administración como “ineficiente, ineficaz, indolente con los sufrimientos de las personas”.

Consultada si considera peyorativa la palabra utilizada por el jefe de campaña de Matthei, la exsubsecretaria de Salud dijo que tales palabras se enmarcan en “la rabia que hay por parte de la ciudadanía frente a un gobierno que tiene todos los recursos, toda la institucionalidad, todos los profesionales para hacer los trabajos bien y no ha sido capaz, no ha sido capaz de responder a las necesidades mínimas que tienen las personas”.

“Entonces, creo que la rabia, la frustración, el dolor es tan importante que yo creo que los adjetivos de algunos, de otros, probablemente nos llevan al mismo camino, que es un gobierno ineficiente, ineficaz, y a mí lo que más me preocupa es la indolencia , es la falta de empatía con el dolor ajeno, con la ciudadanía. Yo lo veo en las listas de espera, (...) no se construyen las viviendas. Y no pasa nada, siguen los mismos amigos dentro del gobierno”, añadió

Al respecto, emplazó al gobierno a que “si lo movilizan los adjetivos, que lo movilicen para hacer las cosas bien en los pocos meses que le quedan frente a la ciudadanía”.