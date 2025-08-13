SUSCRÍBETE
Política

Vodanovic (PS) le baja el perfil a salida de AH y FRVS de pacto electoral: “Las dos listas van a jugar en consonancia”

La timonel socialista indicó que durante las tratativas, los partidos oficialistas hicieron "el mejor esfuerzo" para alcanzar un acuerdo, pero que no fue posible debido a "intereses distintos" de las colectividades.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Esta jornada, los partidos Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) anunciaron su decisión de restarse de la lista única que impulsa el oficialismo con miras a las elecciones parlamentarias de noviembre, ya que, tras las negociaciones del bloque, no se les habría garantizado los cupos parlamentarios que solicitaban.

Durante las tratativas, el FRVS solicitó 16 cupos -de los 183 disponibles a nivel nacional en el caso de la elección de diputados- y AH pidió otros 13. Así, desde algunas de las tiendas oficialistas más grandes -en particular, el Frente Amplio, el PC, el PS y el PPD- se negaron a ceder en sus aspiraciones parlamentarias frente a las peticiones de ambas colectividades, que actualmente cuentan con dos diputados cada una.

Ante esto, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, indicó que “la verdad es que hicimos todos los esfuerzos. Yo valoro el trabajo que se hizo por tantos días por los secretarios generales. Y vamos a seguir trabajando también en unidad por la candidatura de Jeannette Jara, que es lo que también nos importa mucho”.

Consultada si personalmente abogó por un acuerdo más amplio durante las negociaciones y si los otros partidos grandes de la coalición sería responsables del rechazo a las solicitudes de AH y FRVS, Vodanovic insistió en que “yo creo que todos hicimos el mejor esfuerzo. Como digo, nuestros secretarios generales hicieron todas las simulaciones, los trabajos, pero aquí hay intereses que son distintos. Hay partidos que, incluso por exigencia legal, necesitan crecer y necesitan llevar un número mayor de candidatos”, sostuvo.

Respecto del futuro de la coalición en las elecciones parlamentarias, la timonel socialista indicó que en la cita de este martes, que convocó a todos los presidentes de los partidos oficialistas, se relevó “un llamado a la unidad que persiste”.

“La unidad electoral aquí no se pierde. Hay dos listas, pero que van a jugar en consonancia para tener y lograr una mayoría en el Parlamento, que es lo que realmente nos importa, conjuntamente con seguir apoyando a nuestra candidata Jeannette Jara”, señaló.

