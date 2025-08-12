Acción Humanista se suma a la FRVS y anuncia que se resta de la lista unitaria del oficialismo

Pasadas las 16.00 horas de este martes, cuando los presidentes de partido del oficialismo recién digerían la noticia de que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) se restaría definitivamente de la negociación por la lista única, el diputado Tomás Hirsch pidió la palabra.

Él, quien preside Acción Humanista, se sumó a la iniciativa del excandidato presidencial y anunció que su colectividad también se separará de las demás en la elección parlamentaria de noviembre.

Hasta ayer, Acción Humanista solicitaba 13 cupos de los 183 disponibles a nivel nacional en un pacto, en el caso de la elección de diputados. En la reunión del lunes, ellos enfatizaron que eran los que menos pedían. Sin embargo, el oficialismo no se los garantizó.

Desde la alianza de gobierno, hacían ver que, pese a que es una cifra menor en comparación a lo que pedían las demás colectividades, se trata de un partido con apenas dos diputados: Hirsch y Ana María Gazmuri.

Por lo mismo, algunos dirigentes cuestionaron la propuesta de los negociadores de esta colectividad -Efren Osorio y Óscar Oyarzo-.

Tanto Acción Humanista como la FRVS enfatizaron en distintas oportunidades en que se reunió la mesa negociadora que para ellos es fundamental garantizar la existencia legal de sus colectividades. Y es que, si llegan a obtener menos de cuatro parlamentarios electos en noviembre, corren el riesgo de ser disueltos legalmente.