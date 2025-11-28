BLACK SALE $990
    Política

    Vodanovic y gesto de Bachelet a Jara en medio de candidatura a la ONU: “Es un tema de Estado, no de gobierno, y ahí nadie debiera perderse”

    La jefa de campaña de la abanderada del oficialismo y la DC, además, negó que en el sector exista un ánimo generalizado de derrotismo de cara al balotaje, pese a que las mediciones favorecen a Kast.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda

    En entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, Paulina Vodanovic, senadora, presidenta del Partido Socialista y jefa de campaña de Jeannette Jara (Unidad por Chile), abordó el respaldo entregado por la exmandataria Michelle Bachelet y las consecuencias probables en su cruzada por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

    En concreto, la generalísima de la abanderada oficialista y la DC se refirió al desayuno que compartieron ayer jueves ambas figuras y la posterior declaración pública de la otrora dos veces máxima autoridad del país, en que destacó que “Chile vive un momento importante” y realzó a Jara como “una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

    Una cita que se produjo a solo tres días de la controversial reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el presidenciable republicano José Antonio Kast. Esto, a contrapelo de la determinación partidaria de la DC, tienda histórica del ex jefe de Estado que es parte del pacto que apoya a Jara, lo que derivó en el congelamiento de su militancia.

    Para Vodanovic, el gesto de Bachelet a Jara previo a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre no debería tener efectos adversos si Kast triunfa en la elección y se convierte en el próximo Presidente de la República. Esto, en consideración de que buena parte de la campaña de la exmandataria a la ONU quedará en manos de la administración que suceda a Gabriel Boric.

    “La presidenta Bachelet si postula a la ONU es por su trayectoria, no postula por ser de un sector político o de otro. Si bien fue presidenta del país en dos ocasiones, de una coalición de centro-izquierda, un hecho público y notorio por lo demás, que no se ve alterado por un desayuno más o un desayuno menos, creo que también tiene la trayectoria de haber fundado ONU Mujeres”, dijo la senadora.

    A eso añadió que: “Esto es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, y yo creo que ahí nadie debiera perderse”.

    En ese sentido, apuntó que “uno esperaría también que las cosas se tomen con templanza y no con venganza. Es un tema del Estado”.

    Vodanovic profundizó sus dichos al señalar que la candidatura de Bachelet al órgano multilateral, para suceder al actual secretario general António Gutérres, excede a la coyuntura actual de Chile.

    “Creo que no se puede tomar revancha de una situación política coyuntural respecto a un tema que es de Estado y donde me parece a mí que debiera haber un interés del país de que encabecemos un organismo tan relevante”, enfatizó.

    La generalísima de Jara también fue inquirida respecto a si la cita de la exmandataria con la abanderada del progresismo fue una respuesta directa a lo sucedido entre Frei y Kast.

    “Más que buscar empatar, yo creo que son señales bien distintas. Además, creo que las fotos o las imágenes hablan por sí solas. La imagen del expresidente Frei con Kast, muy parco, y el cariño y el afecto con que Bachelet recibe a Jeannette son bastante distintas las condiciones y la situación”, remarcó.

    La timonel del PS también abordó el ánimo que existe en el sector de cara al balotaje, en momentos en que la mayoría de las mediciones dan por vencedor al republicano por sobre Jara, y descartó un derrotismo generalizado.

    “Yo creo que hay mucha gente que, efectivamente, lee el diario y dice, ´no, mire, sumando esto...´, pero la verdad es que la política también es defender lo que uno cree", apuntó.

    Y luego agregó sobre lo mismo: “Yo les quiero decir que lo que yo veo en nuestros partidos políticos, en la gente, en la sociedad, porque estoy llena de mensajes de gente que quiere participar, que quiere ayudar, y no solo los convencidos, no solo los de nuestro comando, académicos, gente del mundo de la sociedad civil, de distintas instituciones que quieren colaborar con la candidatura de Jeannette Jara de distintos espacios. Un montón de gente que se está moviendo porque ven en Jeannette Jara una mirada de país que es la que debiera primar a nuestro juicio”.

    Revisa la entrevista completa acá:

