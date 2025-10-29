Ximena Ossandón (RN): “Kast aprendió que perdió sus elecciones pasadas por ser tan duro y extremista con los temas de mujer”

La diputada e integrante del comité político de Evelyn Matthei, Ximena Ossandón (RN), aborda la estrategia de la abanderada de Chile Vamos de reforzar los mensajes para el voto femenino.

Esto, en un contexto en que, según distintos sondeos de opinión, José Antonio Kast ha ido ganando terreno sobre ella en ese segmento, pese a que fue uno de sus flancos en la campaña de 2021.

En diversas encuestas se ha medido el voto femenino, donde Kast ha ido consolidando su apoyo. ¿Concentrarán sus esfuerzos de la recta final en ese electorado?

Nosotros estamos tratando de consolidar la mayor cantidad de sectores posibles. Y el voto femenino, dado lo que representa en nuestra sociedad la mujer, es superimportante. Y es por eso que Evelyn Matthei le dedicó parte importante del último debate justamente a las mujeres. Entonces es un tema, porque la mujer es la que es capaz de expresar, vivir y salir perjudicada cuando las políticas públicas no tienen la orientación correcta. Entonces por eso el programa de Evelyn Matthei tiene propuestas concretas, que se van haciendo cargo de la realidad de las mujeres y me parece que dentro de todos los programas es el más completo dentro de esa materia. Y no hace lo que hacen otros programas que, en temas valóricos y temas de mujeres, quedan en un cajón.

Kast, a diferencia de 2021, donde el voto femenino fue un flanco, ahora ha ido consolidando más apoyo en ese sector que Matthei. ¿Cuál es su lectura de eso?

Es un cambio sumamente estratégico. Que, además, le encuentro toda la razón de hacerlo porque fue durísimo con el tema de las mujeres. Recordemos que quería incluso eliminar el Ministerio de la Mujer, entre otras cosas. Claramente hoy el tema más importante y transversal de todos es el tema seguridad. Y yo te diría que, en el caso de los tres candidatos de derecha, los temas de seguridad son más o menos parecidos. Pero yo te diría que la única que realmente puede demostrar cifras positivas y gestión sobre el tema de seguridad es Evelyn Matthei cuando fue alcaldesa de Providencia.

¿Cómo se reconquista dentro de la propia derecha a esas votantes que hoy no tienen reparos en apostar por Kast?

Evelyn Matthei tiene credenciales en el tema del empleo femenino, y como fue alcaldesa, en entender los problemas de la mujer, y también tiene crédito en el tema de la seguridad. Yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar, que las mujeres piensen quién ha sido capaz, considerando que vivimos en un país bastante machista y el tema de seguridad siempre se lo estamos asignando al hombre. Evelyn Matthei ha demostrado con creces que es capaz de resolver, que tiene la experiencia, los equipos, la capacidad y ya lo demostró como alcaldesa. La pregunta sigue siendo por qué hay mujeres que se están moviendo, porque tenemos claro que existe un voto bien volátil y nosotros tenemos que asegurarnos que la gente a través de los medios de comunicación, de redes sociales, en nuestra franja, entienda que la que más conecta con los temas de las mujeres es Evelyn Matthei. Y que es la única que tiene credenciales justamente para mostrar en tema de seguridad es ella también. No le faltan agallas, ni personalidad, ni carácter.

En la elección de 2021 fue el voto femenino el que terminó inclinando la balanza. Gabriel Boric gana principalmente por eso. Si eso ocurre en esta ocasión, ¿qué estaría premiando ese electorado?

Yo espero que ese voto termine inclinando la balanza hacia Evelyn Matthei, pues tiene las condiciones que ya he mencionado. Todos sabemos que Kast es un buen alumno y aprendió de que perdió sus elecciones pasadas justamente por ser tan duro y extremista con los temas de mujer. Es por eso que ha sido bien astuto en decir “vamos a dejar estos temas”, los toca poco. Los temas valóricos también los ha dejado guardados en un cajón. Y yo creo que un Presidente de la República no puede hacer eso. Tiene que estar con todas las cartas sobre la mesa. Solo así la gente no se va a topar con sorpresas más adelante.

12/06/2025 - XIMENA OSSANDON - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Y Evelyn Matthei qué ofrece en los temas que sindica como valóricos, o de mujer, como puede ser el aborto? No es tan distinta a la oferta de Kast.

Es cosa de ver las votaciones que hemos tenido en el último tiempo. Nosotros tuvimos un proyecto de ley que intervenía la Ley de Urbanismo, la planificación de espacios públicos seguros, justamente para que fueran seguros y accesibles con miradas de mujer. Lamentablemente las mujeres somos víctimas de cuando los espacios públicos no están adaptados para vivir en paz y tranquilas. Y en ese proyecto la bancada republicana se abstuvo. Lo mismo cuando se discutió tener más mujeres en directorios, también se abstienen. Si bien la seguridad es lejos lo más importante. Ahora, tan importante como eso es el crecimiento económico. En eso Evelyn Matthei tiene piochas de más.

¿No le preocupa que el voto femenino esté más disperso? Principalmente con Kast, también Jara tiene su nicho dentro de ese grupo.

Yo me imagino que nos preocupa a nosotros tanto como le preocupa al equipo de Kast y tanto como le preocupa al equipo de Jeannette Jara. Todos los nichos electorales son importantes. Las mujeres son una parte importantísima de la población, y además vamos a votar más. Me imagino que tiene preocupados a todos los comandos.