    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: “Hay grandes figuras que pueden estar”

    La senadora además se refirió a la posibilidad de nueva coalición señalando que "yo creo que lo importante hoy día, más que hablar de una nueva coalición, es hablar de cómo somos capaces de construir un gran acuerdo que nos permita salir del atolladero y avanzar”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, no descartó la participación de su partido en el gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

    En conversación con Radio Duna es que la senadora fue consultada sobre una eventual participación del partido señalando que “si el presidente así lo estima, yo creo que hay grandes figuras que pueden estar en el gabinete”.

    De acuerdo a lo que señaló Rincón, “Yo creo que tenemos hombres y mujeres de verdad excepcionales que pueden apoyar, y yo voy a estar, por cierto, apoyando. Ya lo he hecho desde el día 17 de noviembre y en reuniones que sostuvimos con el presidente electo, y va a contar con todo nuestro apoyo”.

    “Créame que tiene grandes personas al lado suyo para hacer un trabajo que no es fácil, que no es de varitas mágicas, y que necesita todo el apoyo, porque aquí no es solo el tema de la inseguridad ciudadana lo que está en juego, también es el tema de la economía, y eso repercute en las familias, en el empleo, en los ingresos”, agregó.

    En la ocasión, Rincón además se refirió a la posibilidad de una nueva coalición con los partidos de Chile Vamos apuntando que aún es muy prematuro hablar de eso. “Yo creo que es demasiado temprano y no sé si viene al caso. Yo creo que lo importante hoy día, más que hablar de una nueva coalición, es hablar de cómo somos capaces de construir un gran acuerdo que nos permita salir del atolladero y avanzar”.

    Según detalló Rincón, “hay hombres y mujeres excepcionales en Demócrata que podrían jugar un rol si el presidente los convoca. Y creo que existe todo el espacio para ello. Pero creo que hay que partir por la casa”, añadiendo que “el presidente tiene un equipo que lo ha respaldado, que ha estado con él, que son de verdad grandes profesionales y figuras”.

    En la misma línea al momento de referirse la futuro de Demócratas, la senadora señaló que “nosotros estamos en un trabajo para subsistir. Eso significa, no es cierto, poder reorganizarnos, reagruparnos”.

    “Obviamente queremos mantenernos vigentes, creemos que es importante el centro, estamos en conversaciones con Amarillos y también con Evópoli, porque creemos que es importante el rol que hemos jugado y que creemos debemos jugar hacia adelante. Y vamos a hacer todo lo posible para reestructurarnos y volver a pararnos”, expresó.

