    Política

    "Yo creo que Evópoli tendrá larga vida": Felipe Kast advierte que si el partido se disuelve tendrán que volver juntar firmas

    El senador dijo esperar que el Tricel "se ajuste a la ley" y no disuelva la colectividad. Además, confirmó que se tomará un receso de la política. "La dejo definitivamente, voy a volver a hacer clases en la universidad", sostuvo.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene/La Tercera

    El senador y exministro de Sebastián Piñera, Felipe Kast, es uno de los fundadores de Evolución Política (Evópoli), partido de centro derecha que en los últimos años ha concentrado a diversos adherentes, sin embargo, la colectividad podría llegar a su fin tras el resultado de las últimas elecciones parlamentarias.

    Al igual que otra decena de partidos, Evópoli no alcanzó el mínimo de representación en el Congreso. Por este motivo, el Servicio Electoral (Servel) ordenó su disolución. El presidente de la colectividad, Juan Manuel Santa Cruz, anunció el lunes que ya impugnaron la resolución y que ésta será derivada al Tricel.

    En ese contexto, Felipe Kast, en diálogo con radio Duna, manifestó su confianza en que el partido no desaparecerá. “Yo creo que Evópoli va a tener larga vida, creo que ya ha hecho grandes contribuciones en Chile", sostuvo.

    A su parecer, la disolución del partido “no se debería materializar, porque claramente creo que el Servle se equivocó en su interpretación”. En ese sentido, argumentó que acudieron al Tricel y desde ahí esperan que “se ajuste a la ley”.

    “Ahora, si eso no ocurre, que puede ser, creo que Evópoli tiene que volver a juntar la firma y levantar las banderas del liberalismo”, indicó.

    En ese sentido, planteó que, a su parecer, en el partido tienen “que levantar las banderas del liberalismo clásico en un partido político, en un movimiento político, si es que deja ese partido, que espero que no ocurra, como movimiento político y volver a juntar la firma", indicó.

    Un respiro de la política

    En el espacio radial, el senador confirmó que se tomará un receso del mundo político y “se para en una situación de dejar la política de primera línea".

    “Usted me preguntaba si iba a seguir (en política de primera línea) y la dejo definitivamente, voy a volver a hacer clases en la universidad, cosa que he mantenido pero con un nivel más leve, mientras soy senador he hecho clases, pero no con tanta intensidad", sostuvo.

    Junto con ello, señaló que probablemente se instalará “en el Centro Estudio Horizontal, que es el centro estudio más cercano a Evópoli, y obviamente tendré que reflexionar sobre mi actividad principal laboral, que creo que va a ser un lindo proceso de reflexión en los próximos meses, aquello a qué me voy a dedicar en el próximo tiempo", planteó.

