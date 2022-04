10 grandes ofertas de esta semana: batidoras, soundbars y notebooks

Audífonos gamer Astro A10 - 40%

La gracia de estos audífonos gamer Astro A10 es su materialidad, que aunque parece frágil —son de plástico— en realidad es muy resistente, puesto que en vez de ser rígidos son más bien elásticos. Se dejan estirar y torcer, por lo que su vida útil promete ser larga. Su calidad de audio es muy buena para su precio, su micrófono se desactiva al subirlo y el cable se puede sacar, lo que permite usar otros cables más largos o gruesos si es que uno lo desea. Precio anterior: $74.990.

Batidora de pedestal FDV Venus 4,2 litros - 50%

Este tipo de batidoras, el sueño húmedo de todo pastelero/repostero/panadero, suelen rondar los 100 mil pesos, por lo tanto hay que ser muy fanático de las masas —o tener mucha plata y espacio en la cocina— como para animarse a adquirir una. Pero en Kitchen Center este interesante modelo, con capacidad para 4 litros, seis velocidades y tres accesorios —gancho, paleta y batidor— está a la mitad de su valor normal. Apenas cincuenta luquitas. Precio normal: $99.990.

Barra de sonido LG SN5 DTS Virtual:X 400 W - 23%

Barras de sonido hay cada vez más: existen las carísimas de alta gama pero ahora también unas muy económicas, a menos de 50 mil pesos. Si no eres un obsesivo del hi-fi pero igual te interesa mejorar la calidad de audio de tu TV, entonces la gran opción intermedia es esta soundbar LG SN5, con conexión Bluetooth, un subwoofer y 2.1 canales para un sonido realmente envolvente sin pagar una millonada. Precio anterior: $209.990.

Microondas digital Hamilton Beach HB-P90N30EL-XCF 30 litros - 40%

Los microondas acarrean una injusta mala fama: es cierto que no es el más versátil de los electrodomésticos, pero pueden resolver bastantes problemas en la cocina. Aquí, por ejemplo, enumeramos 9 recetas —desde queques hasta papas fritas— que se pueden hacer dentro de uno de ellos, más fácil si es digital y potente como este modelo Hamilton Beach. Precio normal: $149.990.

Smartwatch Garmin Venu SQ Music - 32%

Los smartwatches Garmin son caros porque su origen viene de la alta competencia, diseñados tanto atletas extremos como montañistas o aventureros que se mueven por recónditas geografías. Su resistencia es altísima, sus baterías infinitas y su calidad a toda prueba. Pero buscando nuevos públicos han desarrollado modelos como este Venu SQ, de apariencia más delicada pero con la misma potencia. Precio anterior: $269.990.

Notebook Dell Inspiron 15-3501 Intel Pentium Silver N5030 / 4GB RAM / 128GB SSD - 33%

¿No buscas un notebook para tirar pinta en el cowork ni para lucirlo en redes sociales? ¿Tampoco eres un gamer en busca de velocidad y potencia, ni mucho menos un artista que necesita radiantes pantallas y resoluciones? Si eres una persona simple que necesita una laptop simple para sus tareas simples, entonces este modelo Dell, con un precio más que simple, es para ti. Precio anterior: $299.990.

Máquina para pastas Marcato Atlas 180 mm - 40%

“Si no sabemos cocinar, somos un poco menos libres”, dijo hace poco la catalana Maria Nicolau, popular en su país por sus reflexiones respecto a la comida. Yo iría más lejos: cocinar es libertad, es controlar uno mismo qué come y cómo lo come, y no hay manera de llevar más lejos ese libre albedrío que con una máquina para hacer pastas. Y mucho mejor si es Marcato, fabricada en Italia con acero inoxidable. Es cierto, realizar una masa de lasaña requiere de mucho trabajo y tiempo. Pero lo haces como tú quieres. Precio normal: $79.990.

Audífonos Samsung Galaxy Buds Pro - 24%

Los earbuds —audífonos inalámbricos que van insertos en la oreja— no amilanan en su propósito de conquistar cada oído del mundo. La gente los ocupa en la calle, para trabajar, para hablar por teléfono o ver el celular. Según Wirecutter, eso sí, muy pronto todos ellos se transformaran en basura: sus pequeñas baterías recargables están destinadas a morir en poco tiempo. Si eso no te importa, un modelo muy popular son los Galaxy Buds Pro, de Samsung, muy cómodos según sus usuarios y con gran cancelación de ruido. Precio normal: $169.990.

Batidora de mano inalámbrica FDV Wireless 100W - 33%

En mi cocina tengo una batidora de inmersión —más conocidas como minipimer— FDV y solo tengo elogios para ella. Muy potente y cómoda, de un material sólido que da mucha confianza, me ha servido para hacer cremas de verduras, hummus de legumbres, puré de papas, helados de fruta, pestos de albahaca y otras preparaciones, todavía sin problemas. Este modelo lleva esa misma calidad un paso más allá: sin cables. Su batería recargable permite ocuparla en cualquier lugar, da lo mismo qué tan lejos o cerca esté un enchufe. Una maravilla con un gran descuento. Precio normal: $79.990.

Juego de cartas Mattel UNO - 33%

El juego de cartas más popular del mundo —no tengo pruebas pero tampoco dudas— está más barato que nunca. Sí, en la feria de la playa venden la versión pirata a luca, pero esta es su edición original, con un material mucho más resistente a la violencia con que a veces se juega al UNO. Niños muy chicos y viejos muy viejos se divierten por igual en este clásico de todos los tiempos, que con el descuento que tiene ahora ya no hay excusas para no tenerlo. Precio normal: $4.490.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de abril de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.