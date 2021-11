A propósito de Taylor Swift y “All Too Well”: consejos para enfrentar un desamor

Con una duración de diez minutos, “All to well” es la canción que hoy está en boca de todos. Se trata del relanzamiento de Red, el cuarto álbum de estudio de Taylor Swift, publicado en 2012 pero que en esta nueva versión cuenta con 30 canciones, a las que suma importantes colaboradores como Ed Sheeran o Phoebe Bridges.

Aunque en ese tiempo no estaba confirmado oficialmente, se decía que la balada trataba de su ruptura con el actor Jake Gyllenhaal, con quien salió unos meses en 2010. Pero la nueva letra —y un videoclip/cortometraje aclamado por las swifties— da detalles de esta aventura.

La canción incorpora cuatro nuevos pasajes, como destaca Billboard. En uno, por ejemplo, menciona que “me lanzabas las llaves del auto / el llavero de ‘que se joda el patriarcado’ al suelo”, y en otro lamenta que “me mantuviste como un secreto / pero yo te mantuve como un juramento”.

En otro verso, hace explicita la diferencia de edad que había entre los dos: Swift tenía entonces 20 años y Gyllenhaal 29. Curiosamente, la misma diferencia que separa a Sadie Sink y Dylan O’Brien, los actores del videoclip.

Una de las frases más mordaces (y celebradas) en redes sociales es la siguiente: “Nunca fui buena contando chistes / pero la gracia es: ‘yo envejeceré, pero tus amantes siguen teniendo mi edad’”. Sus seguidores la han leído como todo un dardo hacia el actor, puesto que su actual pareja, la modelo Jeanne Cadieu, tiene 25 años y él ya tiene 40.

A raíz de esta canción, y todo el morbo farandulero que la ha rodeado, el desamor se convirtió en un tema muy discutido y debatido. ¿Todo quiebre amoroso significa un fracaso? ¿Es posible terminar sin rencor? Para saberlo, conversamos con psicólogas especialistas en parejas, quienes compartieron sus perspectivas y consejos para enfrentar el duelo de una relación que se acaba.

¿Cómo procesar un desamor?

“Terminar una relación es difícil”. Con esa premisa comienza la psicóloga Constanza del Rosario (@consdelrosario), especialista en relaciones de pareja y sexualidad, y fundadora de la Fundación Relaciones Inteligentes. “Es como vivir un duelo con quién fue tu pareja”.

¿Existe alguna forma saludable de enfrentar el desamor? Para Del Rosario, “lo primero que hay que saber es que es un proceso que toma tiempo y en el que se pasará por distintos estados emocionales: tristeza, rabia, angustia, incredulidad, calma, alivio, etc…”.

A ese vaivén también hay que agregarle un proceso de cuestionamientos profundos, tanto de uno mismo como de las relaciones que se han tenido. La psicóloga explica que lo normal es rememorar y recrear distintas situaciones y experiencias, y que por lo tanto “necesitarás de momentos a solas para recuperarte, pero también de la compañía de tu red de apoyo para contener y dar sentido a lo sucedido”, expresa.

Lo segundo es “comprender que el dolor es inevitable, pero que no será eterno”. Cuando la pena inunda no parece haber salida, pero es cosa de recordar todos aquellos desamores que se vivieron antes. El dolor fue intenso, sin duda, pero sin embargo hay un minuto en el que empieza el olvido, algo que en buena parte,se consigue con el tiempo.

Si toma más semanas o meses de lo esperado, “no hay que enojarse con uno mismo por ‘seguir afectado o pegado’”, dice Del Rosario. “Finalmente, estás soltando un vínculo de apego”, por lo que resistirse a las propias emociones o aceptar la pérdida “es lo que más complica el proceso”.

“Es fundamental asumir que una ruptura generará sentimientos de tristeza, dolor, nostalgia o incluso rabia”, complementa la psicóloga Romina León, del Centro Médico Cetep. “En la medida en que las personas ‘luchan’ o se resisten a los sentimientos negativos del desamor, suman a ellos la frustración y ansiedad por sentirse bien”.

“Más vale aceptar y no combatir”, aconseja León. Entre más uno acepte sus emociones y se permita sentirlas e idealmente externalizarlas, más rápidamente avanzará el proceso.

Ese viaje puede verse bien retratado en El tiempo que te doy, una serie española disponible en Netflix. Su sinopsis dice lo siguiente: “cuando Lina y Nico terminan una relación de muchos años, ella lucha por comenzar una nueva vida y por pensar un poco menos en él... cada día”. Durante el trascurso de los episodios, se puede observar cómo Lina atraviesa la espiral del desamor, pasando por todas las etapas expuestas por la psicóloga.

Lo que podemos aprender de Taylor Swift

La discografía de Taylor Swift dedica muchas canciones al desamor, sirviendo así de compañía para la pena de millones de personas en todo el mundo. Frente a este fenómeno, Constanza del Rosario piensa que “el desamor es una experiencia emocional compartida por la humanidad, en la cual necesitamos más que nunca obtener resonancia y compañía emocional”.

Por esto considera que “la música nos ayuda a poner en palabras sentimientos intensos, con los que necesitamos conectar y procesar, a la vez sintiéndonos acompañados en momentos donde lo que más duele es la soledad”.

“Tanto en el papel de auditora como en el de autora, la música y las expresiones artísticas pueden ser útiles herramientas de elaboración o sublimación de dichos sentimientos”, dice León.

“Recuerdo que la gente me preguntaba: ‘¿de qué vas a escribir si alguna vez eres feliz?’, escribió Taylor Swift para la revista Elle, en una especie de guía sobre las cosas que ha aprendido llegando a los treinta años. “Existe la idea errónea de que los artistas tienen que ser miserables para hacer buen arte, que el arte y el sufrimiento van de la mano. Estoy muy agradecida de haber aprendido que esto no es cierto. Encontrar la felicidad y la inspiración al mismo tiempo ha sido genial”, respondió.

Taylor Swift - Red (vinilo doble)

Consejos de autocuidado frente al desamor

Volviendo a El tiempo que te doy, Lina vive su duelo de diversas maneras. Algo interesante de su narración es que muestran fragmentos del pasado y del presente en episodios cortos de apenas diez minutos. El mensaje agridulce es que el autocuidado es fundamental para poder seguir adelante, algo que sin dudas ha puesto en práctica Taylor Swift.

Si la relación fue intensa o duradera, siempre habrá dolor y tristeza, pero hay algunas acciones —recomendadas por las psicólogas— que se pueden tomar para evitar que estos sentimientos escalen a problemas más profundos.

-Rodearse de gente que los quiere y pueda contener.

-Hacer ejercicio y conectar con tu mente para levantar el ánimo.

-Tenerte paciencia y regalonearte mucho, redirigiendo el amor hacia tu persona.

-Permitirse sentir y expresar todos los sentimientos que sobrevienen. No resistirse ni pelear contra ellos.

-Apoyarse en los vínculos de confianza y propiciar el diálogo, ya que a través de la palabra se genera una elaboración de los afectos. Eso facilita el avance en el proceso de superar el desamor.

-Confiar en uno mismo. Acudir al amor por sí mismo para establecer límites y “obligarse” a avanzar o “no quedarse pegado” en el desamor. No tiene que ver con evadir, anular o esconder los propios sentimientos sino con asumirlos, sentirlos y seguir adelante.

-Mantenerse ocupado, no permitir que el letargo se adueñe de los días y procurar mantenerse activo en las ocupaciones de siempre, incluyendo ojalá algún hobby o actividad que genere gratificación. El deporte y la actividad física son excelentes aliados para esta etapa.

-Canalizar la energía para desarrollarse y crecer. “Tratarse bien a uno mismo” con conductas de auto cuidado como el buen descanso, alimentarse bien y realizar alguna actividad física. Esto propicia la liberación de endorfinas y serotoninas que favorecen la sensación de bienestar con uno mismo.

Es imperativo “frenar cualquier tipo de conjetura pesimista sobre el futuro y creer en un mañana lleno de posibilidades”, recalca Del Rosario.

“El amor no es control, el amor no aísla, no presiona ni obliga”, asevera León, la psicóloga de Cetep, y lo que hace precisamente es “incentivar a desarrollar tus intereses y mantener tus relaciones de amistad y familia”.

Bonus: el scarfgate

En sus obras, a Taylor Swift le encanta dejar easter eggs, o pistas escondidas para todos sus swifties, que por estos días tienen TikTok lleno de teorías y videos con los finos detalles que tiene este cortometraje.

Uno de los momentos más comentados de esta canción es la mención a una bufanda. “Y dejé mi bufanda en casa de tu hermana / Y tú todavía la tienes en tu cajón, incluso ahora”. Supuestamente, este accesorio era de la cantante pero alguna vez se lo vio lucir al actor.

Recientemente, Gyllenhall apareció en una avant premiere, pero fue esquivo con la prensa y solo posó para fotografías. Mientras, Taylor Swift se encuentra disfrutando de lo lindo con el éxito de Red y ya está preparando lo que será su próximo relanzamiento.