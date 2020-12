Consejos para elegir una piscina estructural

No se trata solo de capear el calor sino de buscar algo que hacer, una alternativa para matar estas interminables tardes veraniegas que se avecinan para los niños, ya sin clases online ni algo parecido a una rutina. Las vacaciones, esta temporada, ya no serán para ellos sinónimo de libertad o de panoramas, ni tampoco esa oportunidad —bendita para muchos padres y madres— de irse varios días con los abuelos o los tíos, para qué decir de escaparse a la playa.

Todo indica, por el contrario, que el verano en casa será una cárcel asoleada, eterna y muy sudada, donde habrá que exprimir el ingenio para no caer derrotado ante la sofocación y el aburrimiento. El manguereo nunca falla como salida de emergencia, refrescante y espontánea, pero el abuso de su chorreo puede terminar en tardes embarradas y repetitivas, más latosas que festivas.

Para quienes puedan permitírselo, una piscina armable —o estructural, como se llama en el mercado— promete ser una solución a largo plazo: si es de buena calidad, y si se la mantiene con rigor, puede ofrecer días enteros de juegos, frescura y evasión, no solo por este verano sino durante muchos años más.

Como no es una inversión minúscula, antes de adquirir una de estas piscinas —aunque están agotadas en casi todas las tiendas— conviene atender a varias consideraciones. Primero, por supuesto, asegurarse de tener un patio. También de tener agua para llenarla. ¿Eso es todo? No. Aurora Villarroel, vendedora hace tres años de Summer Fun —tienda especializada en piscinas, camping y juegos de exterior—, da los principales consejos para comprar una verdadera pelopincho y no terminar ahogado en problemas.

Medir

En este asunto, es mejor no fiarse del ojímetro. “Hay personas que han comprado piscinas estructurales pero después llegan a devolverlas porque se dan cuenta de que no les cabe”, dice Villarroel. Medir la superficie en la que se piensa instalar la piscina es fundamental e imprescindible si se quiere un chapoteo exitoso, porque son necesarios no solo los metros que mide la lona sino además varios centímetros adicionales para ubicar los pilares que la sostendrán. Además, claro, de otras pulgadas extras para poder entrar y salir de ella y no tener que zambullirse por la ventana.

Piscina estructural Summer Waves 4,5 x 3,05x 1,07m

“Lo recomendable es que haya al menos un metro entre el pilar de la piscina y la pared o reja más cercana”, dice la vendedora. Así se puede circular alrededor sin problemas, llegar a cualquier rincón cuando se la esté limpiando o manteniendo y, en caso de alguna emergencia, acceder rápidamente donde sea necesario.

Nivelar

Si las medidas calzan, y el patio tiene el espacio suficiente para instalar la piscina elegida, ahora viene lo segundo más importante: chequear que el suelo esté nivelado. “Esto es muy importante, sobre todo con las estructurales, porque el peso del agua es mucho”, dice Aurora. “Si el piso está inclinado, se pueden romper los fierros”.

No es necesario ponerse a cavar el suelo ni trasladar kilos de tierra para obtener un suelo parejo. Donde haya desnivel, se pueden usar alfombras de pasto sintético o de goma eva, algunas especialmente diseñadas para ponerlas bajo las piscinas. “Son ideales, ya que además hacen que el piso sea blando, lo que evita que la lona se rompa y que sea tan duro para los pies”.

Plancha de goma eva T-Rex 10mm (3 x 1,5m)

Material

El formato más común es la lona, que en casi todos los modelos y marcas es de PVC, algunas con una capa intermedia de poliéster. “Es un material estándar, aunque las piscinas de más calidad, como las Bestway o las Intex, tienen una lona más gruesa y resistente”, dice Villarroel. “Las de gama baja, que van entre los 100 mil y los 200 mil, tienen una más delgada”.

Aunque hay variedades en los diseños —algunos simulan ser de madera, otros de ratán y algunos de piedra—, son solo ilusiones estéticas, porque el material es el mismo. Las piscinas de lona deben ser desinstaladas cuando termina el verano o la temporada de piqueros, ya que no están hechas para permanecer con agua todo el año.

Para quienes no gustan de andar armando, desarmando y guardando cosas, existen modelos de acero flexible, bastante más caros pero capaces de soportar mucho más peso de agua, de resistir durante largos años y de mantenerse instaladas los 365 días.

“Hay clientes que han tenido piscinas de acero durante quince años”, cuenta la especialista de Summer Fun. “Su gran ventaja, además de la durabilidad, es que a diferencia de las lona no es necesario que las instales y desinstales cada temporada. Pueden quedarse para siempre puestas, como si fueran de hormigón”.

Filtro

Casi todos los modelos de piscinas estructurales vienen con un filtro incluido, que se enchufa a la corriente y mantiene el agua en movimiento, capturando las suciedades o bichos que amarizan sobre ella. Pero según Villarroel, hay que tener ojo dependiendo del volumen que tenga la piscina.

“Todas vienen con su bomba, pero normalmente son de menor capacidad de la que necesita”, dice. “Las más vendidas, que cuestan $499.990 y miden 4.88 por 3 metros, tienen un volumen de 11 mil litros de agua, aproximadamente. La bomba de filtrado que traen es de 3.023 litros por hora, por lo tanto necesitaría estar funcionando unas 4 horas seguidas para filtrar todo el contenido”.

Bomba para piscina Humboldt 0,5 HP 155L/min

De acuerdo a su experiencia, está comprobado que no cumplen bien el trabajo de filtrado, por lo que a la larga “tendrán que cambiar el agua después de un tiempo, gastando muchos recursos y no siendo muy sustentables”.

Mantención

Tener una piscina, por muy armable que sea, requiere de un trabajo constante de mantención si quieres que sea un espacio de relajo y frescor y no un asentamiento de mosquitos y hongos. Debe siempre tener cloro —los fabricantes recomiendan que sea en pastillas, ya que si es líquido puede corroer los materiales—, ser filtrada un par de veces al día y, ojalá un par de veces a la semana, aspirados sus pisos y paredes.

“La bomba además vienen con un filtro, que es el que retiene las mugres, y que debe ser cambiado cada 7 días”, agrega explica. “Y en cuanto al aspirado, hay dos métodos: uno que se conecta a la bomba, y que funciona súper bien, y otros que se introduce directamente a la piscina, sin conectarlo a nada, como una especie de aspiradora portátil”.

Repuesto para cartucho de filtro Bestway Tipo II

Por las noches, o cuando no se estén usando, conviene taparlas con los cobertores que se comercializan para eso, de un plástico poroso que impide la caída de hojas, tierra o lo que sea que circule por el aire, pero que al mismo tiempo permite que el agua se ventile. Además, muchos de ellos repelen los rayos UV.

Cobertor Bestway para piscina rectangular 259x170 cm

Si llega el momento de guardarlas —que con el calentamiento global puede ser el próximo abril—, no se trata solamente de vaciarla y meterla en la caja. “Si llegas, la secas y la guardas, se rompe”, advierte Villarroel. “Tienes que asegurarte de que no quede nada de agua, echarle talco, que esté súper seca, y luego guardarla con cuidado. Son precauciones para que la piscina dure más”.

Inflables

El stock de piscinas estructurales se agotó rápidamente este año. Los importadores de las principales marcas —Bestway e Intex— no previeron la demanda que tendrían debido a la pandemia, por lo que en casi todas las tiendas ya casi no quedan modelos. Según Aurora, no llegarán más unidades hasta el fin del verano 2021.

Si no logras pillar una, la solución para tu familia, si se compone de niños y niñas chicos, puede estar en las piscinas inflables, más pequeñas y frágiles que las estructurales, pero igualmente útiles para mojarse un poco y eludir el calor.

Piscina inflable Bestway Skill Shot con porterías (2,37 x 1,52 x 0,94 m)

Hay unas simplemente para mojarse los pies, otras más profundas, algunas con arcos para lanzar pelotas, incluso unas con diseños de Disney. “El piso para estas piscinas, sí o sí, tiene que ser blando, ojalá de goma eva”, dice Villarroel. “Si la pones directo sobre tierra o cemento, se va a pinchar”.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 30 de diciembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.