Los mejores regalos para amantes del cine (según cinéfilos y directores)

Siempre existe esa amiga —o ese cuñado, aunque también puede ser un tío o una colega— que no solo ha visto todas las películas que hace falta ver en la vida, lo que es maravilloso, sino que además acostumbra a regalarte comentarios —siempre críticos, la mayoría de las veces negativos y probablemente muy destructivos— cada vez que le mencionas alguno de los films que más te han gustado.

¿Qué se le puede obsequiar de vuelta a esa persona, evidentemente un cinéfilo o cinéfila de tomo y lomo? Nunca es fácil, considerando sus altos estándares estéticos y narrativos, pero si estás obsesionado con regalarle algo relacionado a lo que más les obsesiona en la vida, le preguntamos a cuatro cinéfilos por sus recomendaciones.

Merchandising

“Las poleras nunca fallan”, dice Silvio Canihuante, productor, cinéfilo y máster en Cine y Televisión de la Universidad de Nueva York. “Si sabes que la persona es fanática de una película o un director en específico, una polera será un gran regalo”. Él tenía una de Big Lebowski y la usé hasta que se volvió transparente. “Pero ojo”, advierte. “la película tiene que ser cool, porque una polera de Red Social, con la cara del personaje de Zuckerberg, no creo que se vería muy bien”.

Polera The Big Lebowski blanca hombre

“Ojalá alguien me regalara el afiche de Doble de cuerpo”, suplica Che Sandoval, director y escritor de Dry Martina y Soy mucho mejor que voh, entre otras producciones. “Ese póster me fascinó y me llevó a ver esa película, que a su vez me transformó en un fanático de Brian de Palma y me llevó a estudiar y dedicarme al cine”. No es un afiche fácil de conseguir en Chile, pero para opciones más rápidas, seguro que en las paredes de casi cualquier cinéfilo habrá lugar para un póster con la última película de Tarantino. ¿Quién no quiere a Brad Pitt colgado en su casa?

Póster Once Upon A Time In Hollywood 61x91cm

Blu-ray o DVD

“Lo primero en lo que yo pensaría es en un reproductor de Blu-ray”, dice Cristián Briones, cinéfilo y dueño de la tienda especializada Fílmico. “Están escasos, porque el retail dejó de traerlos, así que si pillas uno por ahí, será siempre un buen regalo para quien no lo tenga”. ¿Por qué, si hoy con internet y el streaming no necesitamos reproductores ni discos para ver todo lo que queramos? “Así parece”, responde Briones, “pero para los cinéfilos, la mayoría de las joyitas no están en Netflix ni sus competencias”.

Reproductor Blu-ray Sony BDP-S1500

“Cualquier título de la Criterion Collection es un buen regalo”, dice Sandoval. “Es quizá lo más parecido a una selección de las mejores películas de la historia”, dice. Si tuviera que irse con alguna a la segura, pero sin que sea demasiado obvia, elegiría algún set de películas de John Cassavetes. “Ya las vi todas, pero siempre es bueno revisarlas o ver las entrevistas a él, a Gena Rowlands —su pareja y actriz— y a su grupo de amigos con el que hacía cine”.

Criterion Collection: John Cassavetes: Five Films (8 Blu ray)

Siguiendo con la colección Criterion, a Briones le parece buena idea regalar estas versiones —que siempre vienen con mucho material adicional y un empaque muy elegante— pero de películas producidas por Netflix. “Cosas como Roma, The Irishman o Marriage Story”, dice, que uno ya las vio en el streaming, pero acá estarán en mucha mejor calidad y quizá con algunas diferencias respecto al corte original. “Lo que se publica en Criterion es siempre la mejor edición de las películas”.

Criterion Collection: The Irishman (Blu-ray)

“Creo que regalar un Blu-ray o un DVD hoy puede ser un arma de doble filo”, dice Silvio Canihuante. “Para quienes les sigue gustando coleccionar o ver en formato físico, es un gran obsequio, pero para los que no, puede transformarse en un cacho, en algo obsoleto que no sabes dónde guardar”. Eso sí, si es algo bien vintage, o una película muy de culto, dice que sí puede funcionar: “yo tengo un VHS de 8 ½, la película de Fellini, que me lo encontré en la calle, y me ha servido mucho para romper el hielo con mis citas”.

8 ½ - Federico Fellini (DVD)

Suscripciones

Para Canihuante, la agonía del formato físico puede que haya hecho más difícil hacer regalos para cinéfilos, “pero hoy en día, obsequiar una suscripción anual a un servicio como MUBI, que tiene un gran catálogo de cine de autor, es mucho mejor que recibir un DVD”.

Suscripción anual a MUBI (7 primeros días gratis)

La plataforma que recomienda Che Sandoval es la uruguaya Qubit.tv, que desde hace algunos meses está disponible oficialmente en Chile. Un streaming que tiene a directores de la talla de Tarkovski, Welles y Hitchcock, a ganadoras del Oscar como Casablanca, Mi bella dama o Amour, pero también contemporáneos como Jarmusch, Kore-eda o Assayas.

Suscripción mensual a Qubit.tv (7 primeros días gratis)

Libros

“El libro fundamental”, dice la directora Elisa Eliash (directora de Aquí estoy, aquí no), “es La esencia del cine, de Jean Epstein, que ya en el año 1955 lo había entendido todo”. Sería el regalo perfecto, pero como está descontinuado, y solo se pueden encontrar ediciones usadas en España, incluimos este otro ensayo del director-filósofo francés, editado en Argentina y original de 1947.

El cine del diablo - Jean Epstein

Che Sandoval dice que para cualquier cinéfilo o cineasta, el libro indispensable es la entrevista de Truffaut a Hitchkock. No hay desperdicio en ese obsequio, en el que el célebre director francés, pionero de la nueva ola, conversa con el autor de Vértigo.

El cine según Hitchcock - François Truffaut

Otro libro que sugiere Sandoval es el que recopila buena parte de las entrevistas a Raúl Ruiz, nuestro propio genio del cine, que hablaba con el mismo ingenio y perspicacia con los que filmaba. “Siendo chileno, me parece fundamental leerlo”.

RUIZ: entrevistas escogidas y filmografía comentada - Bruno Cuneo

“El libro sobre Paul Thomas Anderson, Masterworks, de Adam Naiman, es una maravilla”, dice el dueño de Fílmico. “Un trabajo de apreciación y revisión muy acabado”. Según él, no es tan costoso a pesar de lo grandote que es —tapa dura, 288 páginas—, y aunque está en inglés “es bastante legible, independiente de que no domines el idioma”.

Paul Thomas Anderson: Masterworks - Adam Nayman

Pero a Silvio Canihuante, más que los libros sobre cine o los listados de películas —”como esos de los Mil films que hay que ver antes de morir, que jamás le regalaría a nadie—, le interesan más los que tratan sobre la interna de un rodaje y las historias detrás de grandes producciones. “El libro sobre Apocalipsis ahora, la película maldita de Coppola, escrito por su mujer, es el mejor ejemplo”.

Notas a Apocalypse Now: crónica de un rodaje maldito - Eleanor Coppola

Objetos

Un visor de director, que sirve para simular distintos lentes en distintos formatos y que se traduce en que los directores ansiosos y maniáticos del plano como yo, podemos ir previsualizando con total independencia. Causó furor en mi último rodaje y hasta los niños se inventaron unos de juguete con frascos y cuerdas.

Visor de director 11x HD

Para los que además de cinéfilos son creadores audiovisuales, cineastas o animadores, Elisa Eliash sugiere una mesa de luz, muy útil para dibujar y hacer “animaciones cuadro a cuadro y así aprovechar el encierro y cultivar la paciencia”.

Mesa de luz digital Sanc 6200 LUX 305 x 229 mm

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 27 de enero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.