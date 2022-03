Un manjar: 16 variedades y opciones para endulzar cremosamente el día

Algunos sitúan su origen hace muchísimos años en Indonesia; otros dicen que fue en la India. Como sea, se sabe que de alguna manera su receta llegó primero a Europa y luego a las colonias americanas, donde se desarrolló fuertemente. Tanto así, que hoy en día países como Argentina y Uruguay son conocidos como la cuna de esta preparación. En esos lugares se llama dulce de leche, pero en Chile se le dice manjar y en otros lados se le llama con distintos nombres, como arequipe (Colombia), fanguito (Cuba) o cajeta (México).

Es una delicia que se usa para la elaboración de postres, helados y más, aunque despacharse un frasco de manjar a cucharadas es algo que todos hemos hecho alguna vez. Acá en Chile no tenemos la variedad que hay a ambas orillas del Río de la Plata, pero de todas maneras existe un buen surtido y con diferentes posibilidades.

Artesanal

La pastelería La Berlín tiene una fama bien ganada gracias a la variedad de tortas artesanales que ofrece. Pero también se ha hecho célebre por su exquisito manjar —el mismo que utilizan en varias de sus preparaciones—, levemente más claro que otros, con una consistencia viscosa y un dulzor que, aunque intenso, no molesta al paladar sino todo lo contrario. De verdad, uno de los mejores manjares que he probado en el último tiempo.

Manjar artesanal La Berlín 840 gr

En tarro

Si tienen nostalgia del manjar en tarro que comían cuando eran niños, está la opción de conseguir esta edición limitada de manjar Nestlé. Más oscuro y menos líquido que otras versiones industriales, el verdadero placer de este manjar se obtiene —era que no— comiéndolo directamente de la lata.

Manjar retro Nestlé 380 g

Casero

¿Quieren preparar ustedes mismos el manjar? Bueno, entonces compren un tarro de leche condensada y sigan los pasos de esta receta.

Manjar casero

—1 tarro de leche condensada

Primero hay que sacarle la etiqueta al tarro y luego ponerlo dentro de una olla a presión. Tapar con agua fría hasta que el tarro quede cubierto por unos cinco centímetros en su parte superior. A contar del momento en que la olla comience a botar vapor, cocinar a fuego bajo por 50 minutos. Tras esto, apagar el fuego, sacar la tapa, esperar a que se enfríe bien el tarro y luego, por fin, pasar a abrirlo y disfrutar.

Leche condensada azucarada Nestlé 397 g

Dulce de leche

Aquí estamos frente a un dulce de leche, ya que se trata de un producto argentino. Sin embargo, se comercializa hace ya varios meses en Santiago y a buen precio, puesto que es un producto de la línea de marcas propias de Jumbo. De aspecto oscuro, cremoso y muy dulce, es muy agradable para comerlo con pan y —por supuesto— a cucharadas también.

Dulce de leche Cuisine & Co 400 g

¿Receta de campo?

Así al menos dicta la frase impresa en el tradicional envase de este manjar Colún. ¿En qué se diferencia a otros de la misma empresa? Básicamente, es más suave al paladar en términos de textura y también tiene un sabor algo más suave. En resumen, de lo mejorcito que se puede encontrar en el ámbito industrial.

Manjar Colún Receta de Campo 400 g

Desde Uruguay

No solo de mate, carne y fútbol viven los uruguayos; también son fanáticos del manjar —allá dulce de leche— y buena parte de la población divide sus preferencias entre las marcas Conaprole y Lapataia. Su nivel de fanatismo por cada una se parece a la futbolera rivalidad entre Peñarol y Nacional. Lamentablemente, ninguna de ellas se pueden conseguir en Chile, aunque en algunos supermercados sí está disponible otra, llamada Los Nietitos, actor importante en la escena del dulce de leche uruguayo. Bien dulce y bastante oscuro, es derechamente para comérselo solo.

Dulce de leche Los Nietitos (Receta tradicional) 425 gr

Sin lactosa

Los intolerantes a la lactosa pueden estar tranquilos, porque ya hay varias marcas que producen manjar sin este azúcar natural de la leche que tanto complica a los consumidores que carecen de lactasa, la enzima que digiere la lactosa. ¿Hay diferencia entre un manjar con y sin lactosa? La verdad, si comparamos con uno de su misma marca, no se siente nada de nada.

Manjar sin lactosa Nestlé 500 g

Sin azúcar

Y era que no, también hay manjar sin azúcar. Raro, ¿no? Porque después de la leche, la parte más importante de las características del manjar está dada por el azúcar añadida, que luego se carameliza con el calor de la cocción. Un manjar sin azúcar, por lo tanto, suena extraño.

Obviamente, se entiende que personas con diabetes u otras patologías tengan prohibido o restringido el consumo de azúcar, por lo que no tendrían otra alternativa al momento de comer manjar. Pero para el resto, lo cierto es que no vale mucho la pena.

Dulce de leche sin azúcar En Línea 380 g

Casero

Así se define este manjar de la tradicional fábrica de productos lácteos Pucará. Es cremoso, no tan oscuro y tiene una textura donde casi se perciben los grumos de azúcar, muy agradable. Su sabor un dulzor que no te deja parar de comer.

Manjar casero Pucará 545 g

Con nueces

Una de las buenas combinaciones es la de manjar con nueces, porque estos frutos secos no solo le agregan textura y crocancia en boca, sino que también atenúan su dulzor gracias a su composición más bien neutra. Es ideal para rellenar algunos pasteles, aunque atacarlo con una cucharada de tanto en tanto tampoco vendría mal.

Manjar con nuez tostada Playa Venado 550 gr

Con leche de cabra

No es ni más sano ni más claro ni más dulce ni nada distinto a un manjar elaborado con leche de vaca. Sin embargo, se agradece que exista también esta opción, sobre todo pensando en quienes por salud no pueden consumir otros lácteos vacunos u otros que no sean los de las cabras.

Manjar de leche de cabra Dagoat 480 g

Desde Argentina

Aunque los argentinos residentes en Chile suelen viajar o encargar a su país de origen las marcas de dulce de leche que no se encuentran por estos lados, lo cierto es que el Manfrey —muy fácil de conseguir acá— es el que los salva cuando quedan desabastecidos. Bien cremoso, bastante líquido y muy sabroso; la verdad es que no falla.

Dulce de leche clásico Manfrey 1 kg

Repostero

La diferencia es seria: está el manjar clásico y el repostero. El primero es el que se usa en casa para comer solo o con pan. El otro, más oscuro y concentrado, es utilizado para rellenar pasteles, tortas y demases. En Argentina esta clasificación es muy clara, pero en Chile está recién comenzando a verse. Solo hay que ir al supermercado y poner atención a las góndolas del manjar.

Dulce de leche repostero Manfrey 400 g

¿Helado?

Sí, el manjar también se puede consumir en el formato helado. De hecho, es uno de los preferidos de los chilenos. Ahora, si viene combinado con lúcuma, la cosa se pone sencillamente irresistible.

Helado lucuma manjar Guallarauco 672 g

Sin materia animal

Un manjar sin ingrediente de origen animal, o plant based como dicen algunos, no podía faltar a estas alturas del partido. ¿Cómo sabe éste en particular? La verdad, un poco raro, pero cumplo con dejarlo en el listado para quienes lo puedan necesitar.

Dulce sin leche Alternative! 400 g

¿Mousse?

Pero claro. El manjar va muy bien en todo tipo de preparaciones dulces. En un mousse es donde se luce bastante, ya que mejora su textura en boca y uno se puede concentrar en apreciar todo su sabor. Obviamente, a cucharadas.

Mousse de manjar chocolate CUK 120 gr

