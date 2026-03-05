SUSCRÍBETE
    Decathlon y Lollapalooza: cuando la música, el deporte y la ciudad se mueven al mismo ritmo

    Ir a un festival también es una forma de habitar la ciudad. Elegir cómo llegar, con quién compartir la espera, cómo descansar entre shows o recargar energía antes del próximo escenario. En Lollapalooza Chile 2026, Decathlon Chile propone ampliar esa experiencia y convertirla en un espacio donde el deporte, la música, la vida urbana y el bienestar se cruzan de manera natural, colectiva y consciente.

    Por 
    Publirreportajes .
    Decathlon y Lollapalooza: cuando la música, el deporte y la ciudad se mueven al mismo ritmo frafractal

    Este año, Decathlon estará presente en Lollapalooza Chile con un stand experiencial pensado para moverse, jugar y reconectar con el cuerpo en medio de la música. Un espacio abierto que invita a participar en distintas activaciones: zona de box, Pump It, Just Dance y áreas de descanso con carga de celulares, donde los asistentes pueden sumarse a desafíos, acumular fichas y canjearlas por premios. Una pausa activa dentro del ritmo intenso del festival, que refuerza la idea de que el movimiento también es parte del disfrute cultural.

    La experiencia se completa con una intervención visual creada por la ilustradora chilena Valentina González, que pone en el centro una idea profundamente local: el goce compartido. A través de una gráfica inspirada en la cultura urbana y el imaginario colectivo chileno, la obra conecta el deporte y la música como lenguajes comunes, esos que se viven en grupo, en movimiento y al aire libre. Más que un fondo para fotos, es una escena reconocible que refleja cómo en Chile el disfrute, ya sea pedaleando, bailando o escuchando música, siempre se construye entre otros.

    frafractal

    La ciudad como antesala del escenario

    Pero la propuesta de Decathlon va más allá del interior del parque. La marca será el Bicicletero Oficial y gratuito de Lollapalooza Chile 2026, una iniciativa concreta para fomentar la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar al festival.

    El Bicicletero by Decathlon contará con estacionamiento seguro y custodia básica para bicicletas, una capacidad de más de 300 cupos diarios, y estará habilitado durante los tres días del evento, desde las 13:00 horas hasta la 01:00 AM del día siguiente. El servicio será exclusivo para bicicletas y estará disponible para mayores de 18 años; en el caso de menores, se requerirá autorización de su tutor o tutora legal. Cada usuario deberá contar con su propio sistema de seguridad, como candados o cadenas.

    “Lollapalooza es un espacio donde conviven distintas formas de expresión, y para nosotros el deporte también es una de ellas. Estar presentes con experiencias que invitan a moverse, descansar, jugar o llegar en bicicleta es una manera de sumarnos a esa conversación cultural, entendiendo el festival como un lugar de encuentro”

    Marta Mimbela, Directora de Cliente y Marketing de Decathlon Chile

    Para facilitar el acceso, el bicicletero operará bajo un sistema mixto. Por un lado, habrá 200 cupos diarios con reserva anticipada, gestionados a través de Decathlon Actividades, donde los asistentes podrán inscribirse para cualquiera de los días del festival. Estas reservas asegurarán el cupo hasta las 17:00 horas; pasado ese horario, los espacios liberados quedarán disponibles para quienes lleguen por orden de llegada. Además, se dispondrá de más de 100 cupos diarios de acceso presencial, hasta completar la capacidad total.

    frafractal

    Como complemento, el Bicicletero by Decathlon ofrecerá un servicio gratuito de reparaciones menores, disponible entre las 13:00 y las 20:00 horas, a cargo de personal especializado de la marca. Este incluirá lubricación de cadena, regulación de frenos, ajustes de manubrio y asiento, e inflado de neumáticos, reforzando la idea de que llegar pedaleando también puede ser parte de una experiencia cuidada y segura.

    Así, Decathlon se instala en Lollapalooza Chile 2026 no solo como una marca presente, sino como un actor que propone otra forma de vivir el festival: más activa, más consciente y profundamente conectada con la ciudad, el movimiento y las personas que la habitan.

    Más información en @decathlon_chile

