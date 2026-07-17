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    DSPORTS cierra la cobertura del Mundial 2026 con la transmisión del partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final: cuándo y dónde verlos por streaming

    La señal líder en deportes llega a la recta decisiva de la Copa Mundial FIFA 2026 con la transmisión del partido por el tercer y cuarto puesto, entre Francia e Inglaterra que se podrá ver sólo por DSPORTS y la plataforma de streaming DGO. Además, transmitirá la gran final del domingo, entre Argentina y España.

    Por 
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    Kylian Mbappé. Foto referencial de redes sociales Equipe de France de Football

    Luego de un mes de emociones, sorpresas y gran impacto futbolístico, llega a su fin la Copa Mundial de la FIFA 2026. DSPORTS cierra la cobertura con la transmisión de los últimos dos partidos del campeonato: el encuentro por el tercer puesto, que se disputará este sábado 18 de julio entre Francia e Inglaterra y la gran final del día siguiente, que jugarán Argentina y España.

    Como durante todo el Mundial, la señal ofrecerá una cobertura integral con una programación especial que incluirá la previa de ambos encuentros, relatos y comentarios de su equipo de especialistas, análisis, móviles en vivo y toda la información.

    Tanto el partido por el tercer puesto como la final que consagrará al nuevo campeón del mundo, podrán verse en vivo por DSPORTS, disponible en el servicio de televisión satelital de DIRECTV (canales 610 y 1610 HD), en la plataforma de streaming DGO y en otras plataformas como Prime Video, Paramount+ y DAZN.

    Programación DSPORTS – Copa Mundial FIFA 2026

    Tercer Puesto 18-jul 17:00 Francia VS. Inglaterra Sólo por DSPORTS (610 y 1610) / DGO
    Final 19-jul 15:00 España VS. Argentina DSPORTS (610 y 1610) / DGO

    Ceremonia de Clausura

    La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y contará con una ceremonia de clausura y, por primera vez en la historia de los mundiales, de un show musical de medio tiempo.

    El espectáculo previo al partido, producido junto a Balich Wonder Studio, celebrará el cierre de la edición más grande en la historia de la FIFA, caracterizada por haber batido récords de asistencia y audiencia global.

    Cronograma:

    Hora de inicio: 13:30 p. m. (hora de Chile).

    Show musical: Encabezado por Post Malone, el evento contará con la participación estelar de Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed.

    Himno Nacional: Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno de los Estados Unidos.

    Histórico Show de Medio Tiempo

    La final contará con un espectáculo musical durante el entretiempo. Shakira liderará este show, producido en conjunto con Global Citizen, en el que compartirá escenario con Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay.

    Más sobre:Mundial 2026Francia vs InglaterraFranciaInglaterraFútbolbranded-eldeportivo

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