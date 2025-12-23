SUSCRÍBETE POR $1100
    Educación online y descentralización: cómo el modelo de Iplacex amplía el acceso desde regiones

    Datos de matrícula 2025 muestran que más del 70% de los estudiantes del modelo online de Iplacex cursa carreras online fuera de la Región Metropolitana, evidenciando un aporte concreto a la descentralización de la educación superior.

    La descentralización de la educación superior ha sido uno de los desafíos persistentes del sistema educacional en Chile, históricamente marcado por una fuerte concentración de la oferta y la matrícula en la Región Metropolitana.

    En ese contexto, el modelo de educación de Iplacex con carreras online abre una posibilidad concreta de reducir las barreras territoriales de acceso, lo que es evidenciado según los datos de la Dirección de Desarrollo y Análisis Institucional de la casa de estudios, que permitieron observar un patrón claro en esa dirección durante la matrícula 2025.

    Durante el año, la Región Metropolitana concentra entre un 26% y 29% del total de estudiantes, mientras que entre un 71% y 74% cursa sus estudios desde regiones, proporción que se mantiene estable a lo largo de los distintos períodos de ingreso.

    Esta distribución territorial indica que, dentro de este modelo educativo, el acceso a la educación superior se produce en gran parte desde fuera de Santiago con carreras online.

    Distribución de la matrícula online 2025 de Iplacex según ubicación del estudiante

    Ubicación del estudiante Participación sobre el total de matrícula
    Región Metropolitana 26,4% – 29,0%
    Resto del país 71,0% – 73,6%

    Este patrón contrasta con la lógica del sistema presencial tradicional, donde la localización de instituciones y campus tiende a concentrar la matrícula en la capital y obliga a estudiantes de regiones a trasladarse para acceder a una carrera profesional.

    En el caso del modelo online de Iplacex, los datos sugieren que la ubicación geográfica deja de operar como una barrera estructural para el acceso.

    El análisis regional refuerza esta lectura, ya que regiones como Valparaíso concentran entre un 11% y 13% de la matrícula; Biobío, entre un 9% y 12%; y Maule, entre un 7% y 9%. A ellas se suman Coquimbo, La Araucanía y O’Higgins, con participaciones que oscilan entre el 4% y 6%. Esta distribución muestra que el acceso al modelo online no se concentra en una sola macrozona, sino que se extiende de manera transversal a lo largo del país.

    Asimismo, aunque con menor peso relativo, las regiones extremas presentan una presencia sostenida dentro de la matrícula online de Iplacex. Arica y Parinacota y Tarapacá registran participaciones que fluctúan entre el 1,3% y 2,4%, mientras que Aysén y Magallanes se sitúan entre el 0,8% y 1,6%.

    Un modelo online flexible y asincrónico, pensado para realidades diversas

    El alcance territorial del modelo online de Iplacex también se explica, en parte, por su enfoque asincrónico y flexible, diseñado para estudiantes que compatibilizan estudio, trabajo y vida familiar.

    Según explica Mauricio Carvajal, vicerrector de Iplacex: “La educación a distancia ha crecido con fuerza en los últimos años, especialmente en el ámbito técnico-profesional, impulsada por una mayor digitalización y por la necesidad de ofrecer mayor flexibilidad para personas adultas que estudian y trabajan”.

    En ese contexto, el modelo con clases online permite acceder a contenidos y evaluaciones en horarios definidos por los propios estudiantes, facilitando el estudio desde cualquier lugar del país.

    A modo de cierre, es importante destacar que, los datos no permiten generalizar conclusiones al conjunto del sistema de educación superior, pero sí muestran que el modelo online de Iplacex opera como un mecanismo concreto de descentralización del acceso a la educación superior, al permitir que la mayoría de sus estudiantes se forme desde sus regiones de origen.

