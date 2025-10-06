iPhone 17 Pro. El iPhone más poderoso hasta ahora llegó a Aufbau, Tu Apple Premium Partner en Chile
Aufbau alcanzó un hito al dejar atrás su rol como Apple Premium Reseller y convertirse en Apple Premium Partner en Chile, un reconocimiento que confirma sus altos estándares de excelencia construidos con el tiempo y que pone al cliente al centro de su propuesta de valor. Este cambio implica estar alineados tempranamente con los exigentes parámetros de Apple, ofreciendo una experiencia de compra personalizada, fluida y con soporte especializado.
La transición no solo fortalece el canal online con procesos más ágiles y cercanos, sino que también potencia el canal físico con tiendas a lo largo del país que mantienen la misma calidad y consistencia de servicio.
Este logro llega en paralelo a la presentación de un portafolio renovado con los últimos lanzamientos de Apple: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3. Estos dispositivos representan un hito fundamental que refuerza a Aufbau como actor clave en el mercado chileno, ampliando su repertorio con lo mejor de la innovación y ofreciendo a los clientes una experiencia integral y actualizada.
Isidora Langdon, Business Manager de Tecnología de Yáneken, señala:
“Para nuestros clientes, que ahora seamos un Apple Premium Partner significa acceso a una experiencia de compra tecnológica más robusta, cercana y completa, contando con toda la familia Apple incluyendo los nuevos lanzamientos, junto a marcas complementarias, descuentos para estudiantes y programas como iPhone for Life, que maximizan el valor de cada compra”.
