JetSMART marca un triple hito y alcanza los 50 millones de pasajeros transportados en Sudamérica

JetSMART anunció uno de los hitos más significativos desde su creación: el traslado acumulado de 50 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones.

La cifra llega en un momento de fuerte aceleración, ya que solo en 2025 la aerolínea transportó 15 millones de personas, un aumento del 41% respecto de 2024.

Con ello, se posiciona como la tercera aerolínea más grande de Sudamérica en número de pasajeros, excluyendo el mercado doméstico de Brasil.

Este logro se presenta junto a otros dos hitos estratégicos: la incorporación del avión número 50 a su flota - un AIRBUS A321neo - y la consolidación de más de 50 destinos en los nueve mercados donde opera.

Un “triple 50” que refleja la madurez del modelo SMART, el crecimiento sostenido de la compañía y la ampliación de su presencia regional.

Para Estuardo Ortiz, CEO & Founder de JetSMART Airlines, el anuncio trasciende las métricas operacionales.

“JetSMART es, en esencia, la historia de construir algo desde cero. Nacimos con una convicción simple y poderosa: que Sudamérica merecía una forma distinta de volar. Lo que empezó como una idea se volvió una visión, y luego un propósito que hoy compartimos miles de Rockstars en toda la región. Cada vuelo que hacemos conecta vidas, y de esos 50 millones de pasajeros, 15 millones volaron por primera vez, descubriendo nuevas oportunidades, ciudades y experiencias que antes les parecían inalcanzables”.

El desempeño de JetSMART en 2025 confirma esta evolución. La compañía registró ingresos históricos, aumentó su capacidad (ASK) en más de 25% respecto de 2024 y mantuvo una puntualidad promedio superior al 85% en Chile.

Con una flota de 50 aeronaves Airbus A320 y A321 - la más joven del continente-, la aerolínea fortalece su posición como referente low cost en Sudamérica. Su desarrollo cuenta con el respaldo del fondo estadounidense especializado en aviación Indigo Partners y con una alianza estratégica con American Airlines.

En sus nueve años de operación, JetSMART ha ejecutado más de 85 rutas nacionales e internacionales, conectando Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. Este crecimiento ha impulsado el turismo, ampliado la conectividad entre territorios y generado nuevas oportunidades de movilidad para millones de personas.

El modelo ultra low cost ha sido un pilar fundamental en esta expansión. Así lo destaca Ortiz:

“Este crecimiento no es casualidad: es la prueba de que nuestro modelo ultra low cost, el modelo SMART, funciona y gusta. Lo hemos adaptado a la realidad sudamericana, a los mercados y a los desafíos de la región, logrando ofrecer precios bajos, aviones nuevos, puntualidad y cercanía. Los pasajeros lo eligen y lo recomiendan, y nos han reconocido en tres ocasiones con el premio Skytrax a la Mejor Low Cost de Sudamérica. Ese respaldo confirma que el modelo SMART no solo es viable, sino necesario, y vamos a seguir llevándolo a más personas en toda la región”.

Con la mirada puesta en el futuro, JetSMART avanza hacia una nueva fase de expansión sustentada en su orden firme con AIRBUS para alcanzar 120 aeronaves hacia 2031. La compañía proyecta ampliar su red de rutas, fortalecer la conectividad regional y operar con mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad. Esta nueva etapa refuerza su visión de largo plazo: democratizar aún más el acceso al transporte aéreo en Sudamérica y llevar el modelo ultra low cost a más comunidades del continente.

