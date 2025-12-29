SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    JetSMART marca un triple hito y alcanza los 50 millones de pasajeros transportados en Sudamérica

    En un año de crecimiento acelerado, la aerolínea celebra su expansión regional con resultados históricos, una flota de 50 aviones y más de 50 destinos en nueve mercados, consolidando su liderazgo en el modelo low cost en Sudamérica.

    Por 
    Publirreportajes .
    JetSMART marca un triple hito y alcanza los 50 millones de pasajeros transportados en Sudamérica

    JetSMART anunció uno de los hitos más significativos desde su creación: el traslado acumulado de 50 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones.

    La cifra llega en un momento de fuerte aceleración, ya que solo en 2025 la aerolínea transportó 15 millones de personas, un aumento del 41% respecto de 2024.

    Con ello, se posiciona como la tercera aerolínea más grande de Sudamérica en número de pasajeros, excluyendo el mercado doméstico de Brasil.

    Este logro se presenta junto a otros dos hitos estratégicos: la incorporación del avión número 50 a su flota - un AIRBUS A321neo - y la consolidación de más de 50 destinos en los nueve mercados donde opera.

    Un “triple 50” que refleja la madurez del modelo SMART, el crecimiento sostenido de la compañía y la ampliación de su presencia regional.

    Para Estuardo Ortiz, CEO & Founder de JetSMART Airlines, el anuncio trasciende las métricas operacionales.

    “JetSMART es, en esencia, la historia de construir algo desde cero. Nacimos con una convicción simple y poderosa: que Sudamérica merecía una forma distinta de volar. Lo que empezó como una idea se volvió una visión, y luego un propósito que hoy compartimos miles de Rockstars en toda la región. Cada vuelo que hacemos conecta vidas, y de esos 50 millones de pasajeros, 15 millones volaron por primera vez, descubriendo nuevas oportunidades, ciudades y experiencias que antes les parecían inalcanzables”.

    El desempeño de JetSMART en 2025 confirma esta evolución. La compañía registró ingresos históricos, aumentó su capacidad (ASK) en más de 25% respecto de 2024 y mantuvo una puntualidad promedio superior al 85% en Chile.

    Con una flota de 50 aeronaves Airbus A320 y A321 - la más joven del continente-, la aerolínea fortalece su posición como referente low cost en Sudamérica. Su desarrollo cuenta con el respaldo del fondo estadounidense especializado en aviación Indigo Partners y con una alianza estratégica con American Airlines.

    En sus nueve años de operación, JetSMART ha ejecutado más de 85 rutas nacionales e internacionales, conectando Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. Este crecimiento ha impulsado el turismo, ampliado la conectividad entre territorios y generado nuevas oportunidades de movilidad para millones de personas.

    El modelo ultra low cost ha sido un pilar fundamental en esta expansión. Así lo destaca Ortiz:

    “Este crecimiento no es casualidad: es la prueba de que nuestro modelo ultra low cost, el modelo SMART, funciona y gusta. Lo hemos adaptado a la realidad sudamericana, a los mercados y a los desafíos de la región, logrando ofrecer precios bajos, aviones nuevos, puntualidad y cercanía. Los pasajeros lo eligen y lo recomiendan, y nos han reconocido en tres ocasiones con el premio Skytrax a la Mejor Low Cost de Sudamérica. Ese respaldo confirma que el modelo SMART no solo es viable, sino necesario, y vamos a seguir llevándolo a más personas en toda la región”.

    Con la mirada puesta en el futuro, JetSMART avanza hacia una nueva fase de expansión sustentada en su orden firme con AIRBUS para alcanzar 120 aeronaves hacia 2031. La compañía proyecta ampliar su red de rutas, fortalecer la conectividad regional y operar con mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad. Esta nueva etapa refuerza su visión de largo plazo: democratizar aún más el acceso al transporte aéreo en Sudamérica y llevar el modelo ultra low cost a más comunidades del continente.

    JetSMART marca un triple hito y alcanza los 50 millones de pasajeros transportados en Sudamérica

    Para obtener más información, visite www.jetsmart.com

    Más sobre:JETSMARTVIAJESSUDAMERICAbranded finde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM en Año Nuevo: mayor flujo se concentraría el miércoles

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía
    Chile

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año
    Negocios

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores
    El Deportivo

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores

    Los primeros encargos de Paqui y las fuertes exigencias de Azul Azul: la U entra de lleno en el plan para 2026

    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot
    Cultura y entretención

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Asskha Sumathra, la historia de la transformista que se alista a hacer historia en el Festival de Viña 2026

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?
    Mundo

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Rusia acusa a Ucrania de un ataque a residencia de Putin y dice que “reconsiderará” su postura negociadora

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana