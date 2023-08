Los jeans 501 de Levi’s celebran sus primeros 150 años

Un icono de la cultura, la moda y el estilo a través de los años. En eso se han convertido el jeans 501 de Levi’s cumple 150 años, que celebra un nuevo aniversario como una de las prendas que nunca faltarán en cualquier ropero del mundo.

Quién dice que nunca los ha usado probablemente miente. Todos hemos usado el clásico modelo y sabemos que para este tipo de vaqueros no se aceptan imitaciones. El jean original es una institución de la moda, que combina perfecto en todas las edades, surcando diferentes momentos de la moda sin mutar su diseño original.

Desde su creación por Levi Strauss y Jacob Davis en 1873, ha sido una prenda que ha acompañado a diversas generaciones, gracias a su diseño clásico y versatilidad. Pensado inicialmente para ser usado para el trabajo en los campos, los jeans 501 de Levi’s son más que una simple prenda de vestir, es una declaración de identidad y pertenencia a una comunidad global. El jeans 501 mantiene su esencia atemporal y su calidad incomparable.

Estos vaqueros son y serán un símbolo de estilo, rebeldía y autenticidad, encontrando un lugar especial en el armario de millones de personas en todo el mundo. A través de los años, ha sido el favorito de actores, músicos, artistas, y personas de todos los ámbitos de la vida, encarnando la esencia de la cultura. Han sido utilizados por personalidades como el genio Steve Jobs, e incluso usado como forma de protesta por artistas de la talla de Patti Smith.

La actriz Maite Rodríguez.

No solo ellos han tenido el honor de portar esta prenda. Estrellas del cine como James Dean y Marilyn Monroe inmortalizaron su estilo rebelde y auténtico del jeans 501 en la pantalla grande, o músicos como Elvis Presley y The Rolling Stones se fusionaron en el escenario perfectamente con la indomable esencia del denim.

Jeans fabricados en Chile

En honor a los 150 años del jeans, el squad de Levi’s estuvo recordando grandes historias en torno a la prenda. Hay muchos seguidores de la marca en Chile, que comparten sus anécdotas que recuerdan hasta estos tiempos.

Un grupo de personalidades de diferentes ramas se reunieron en un galpón ubicado en la comuna de Nuñoa que esconde un gran secreto: hace un tiempo ahí se confeccionaron jeans de Levi’s.

Con el espíritu de la marca en vilo el fotógrafo Francisco Aguirre, la actriz Maite Rodríguez, el músico Jean Philippe Cretton, la influencer Tita Ureta y el actor Nicolás Brown tuvieron el honor de conocer las instalaciones para llenarse del espíritu de los 501.

El fotógrafo Francisco Aguirre.

Por su lado, Francisco Aguirre (@_franciscoaguirre_) mantiene vivo los recuerdos de su infancia junto a los jeans. “Siempre que veía anuncios de Levi’s con celebridades de todo el mundo, quería ser yo quien capturará esas historias únicas, siempre jugaba con la cámara de mi papá que algún día iban a ser mis fotos capturadas por su cámara”, recuerda. Aguirre no esconde su alegría de ser parte de las celebraciones: “Me siento feliz de ser yo ahora ese personaje detrás de la cámara y contar mi historia a través de las prendas icónicas de Levi’s, donde dejo mi propia esencia”, acota.

Mientras tanto, Jean Philippe Cretton (@jpcrettino), un rockero de vieja escuela, rememora cómo estos jeans formaron parte de su estilo y personalidad. “A los 13 años, empecé a escuchar mucho Grunge. Veía que todos mis músicos favoritos usaban jeans rasgados y obviamente, yo también quería”.

“Sólo tenía un par de jeans y no los podía romper, porque a mi madre no le habría hecho mucha gracia. Mágicamente heredé unos viejos 501 que me quedaban algo grandes, pero eran el motivo ideal para llevar a cabo mi diseño. Los rasgué pasando una Tijera de lado a lado para que queden molidos y con hilachas. Así pude lucir como los músicos que me gustaban”, relata.

