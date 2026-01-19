“No seguimos corrientes específicas, las respetamos todas”: MÖOI Restaurante by Jessica Lekerman llega a Chile

Bajo una filosofía clara y honesta “no somos vegetarianos ni veganos, ni macrobióticos, ni raw food y no seguimos corrientes específicas: las respetamos todas” aterriza en Chile MÖOI Restaurante by Jessica Lekerman, ubicado en el primer nivel de Cenco Costanera. Un espacio que busca convertirse en un verdadero oasis dentro del ritmo acelerado del centro comercial más concurrido de la Región Metropolitana.

MÖOI no es solo un restaurante. Es una invitación a la pausa, a la calma y al disfrute consciente. Cada rincón está pensado para transmitir tranquilidad, con una propuesta inclusiva que pone en el centro a la gastronomía contemporánea: preparaciones saludables, sabrosas y honestas, diseñadas para todos y todas, sin etiquetas ni restricciones.

Consolidado en Argentina y con presencia internacional, MÖOI suma hoy más de 12 restaurantes entre su país de origen y España. En cada uno de ellos, la experiencia del comensal y el placer de comer bien son la prioridad.

Detrás del concepto está Jessica Lekerman, creadora y alma de MÖOI. Abogada de formación, chef y health coach, Lekerman decidió cambiar el rumbo de su vida tras la crisis del 2001 en Argentina para cumplir su sueño de infancia. Se formó como chef en Nueva York, en el Natural Gourmet Institute School, donde - según relató en una entrevista a La Nación- comprendió profundamente el impacto de la alimentación en la salud. Así nació MÖOI, un proyecto que hoy continúa expandiéndose y que llegó a Santiago en diciembre.

La armonía del lugar es innegable. Cada espacio está diseñado para hacerte sentir como en casa, aislándote por un momento del ruido y el movimiento del mall, e invitándote a desconectar y sumergirte en una experiencia #muyMöoi.

La propuesta gastronómica de MÖOI acompaña naturalmente cada momento del día. Desde las 09:00 horas de la mañana, el espacio, ubicado en el primer nivel por la entrada de Av. Vitacura, abre sus puertas con desayunos equilibrados y reconfortantes, ideales para comenzar la mañana con calma y energía.

A medida que el día avanza, el menú se adapta a distintos ritmos y ocasiones: brunchs pensados para compartir sin prisa, almuerzos familiares que combinan sabor y bienestar, cafés perfectos para una pausa entre reuniones o para terminar ese último correo de la tarde, y una cuidada selección de postres, con variedades veganas y gluten free, para disfrutar en el lugar o llevar a casa.

Al caer la tarde, MÖOI se transforma en el escenario ideal para una cena relajada, donde la cocina contemporánea, la carta de mocktails y el ambiente acogedor invitan a bajar el ritmo y reconectar con lo esencial. Una experiencia pensada para quedarse, volver y hacer de cada visita un momento #muyMöoi.