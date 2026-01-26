SUSCRÍBETE POR $1100
    Osaka presenta Haru Sessions: el nuevo ritual de verano que transforma el almuerzo en una experiencia sensorial

    Con más de 20 años de historia marcando el pulso de la cocina Nikkei en la región, Osaka vuelve a sorprender con una propuesta que redefine el horario de almuerzo en Santiago.

    Se trata de Haru Sessions, una experiencia de verano que invita a vivir el mediodía desde otro lugar: más relajado, más sensorial y profundamente conectado con el disfrute.

    Disponible durante la temporada de verano, Haru Sessions se desarrolla entre las 13:00 y las 17:00 horas en el local de Av. Nueva Costanera 3736, Vitacura, combinando música en vivo a cargo de DJ, coctelería de autor y una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión. Todo en un ambiente vibrante que invita a extender la sobremesa y desconectarse del ritmo cotidiano.

    La experiencia se potencia gracias a un trabajo colaborativo con Johnnie Walker y BOSS, marcas que aportan su sello y estilo a esta propuesta, elevando el encuentro a un nuevo estándar de sofisticación y lifestyle. El resultado es un espacio donde gastronomía, música y diseño convergen de manera natural.

    Uno de los grandes protagonistas de Haru Sessions es su Omakase especial, una cuidada selección de 42 cortes elegidos por el itamae, que se complementa con dos cocktails especialmente pensados para acompañar el recorrido de sabores, a lo que se agregan 4 cocktails especiales para disfrutar en la jornada. Una experiencia que refleja el espíritu de Osaka: confianza absoluta en el chef y una narrativa culinaria que se descubre paso a paso.

    Fiel a su esencia, Osaka continúa explorando el cruce entre las tradiciones culinarias del Perú y Japón, dando vida a un espacio único para aventureros y amantes de la cocina Nikkei. Haru Sessions se presenta así como una invitación a sumergirse en un ambiente donde la fusión de sabores, la música y la energía del verano aseguran un viaje que cautiva los sentidos.

    Más que un almuerzo, Haru Sessions es un momento: una pausa consciente para disfrutar, relajarse y redescubrir la experiencia Osaka en verano.

