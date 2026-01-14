Por qué cada vez más técnicos están dando el salto a estudiar Ingeniería en Construcción

La Ingeniería en Construcción ya no responde al perfil tradicional de estudiante recién egresado. Hoy, la carrera está siendo elegida por técnicos y profesionales que ya trabajan en el rubro y que buscan formalizar su experiencia para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Según información de la Dirección de Desarrollo y Análisis Institucional de Iplacex, correspondiente a la cohorte 2025 de la carrera de Ingeniería en Construcción , entre un 83% y un 93% de los estudiantes declara estar trabajando al momento de ingresar, contexto en el que la mayoría cuenta años de experiencia laboral, concentrándose especialmente en tramos superiores a los 8, 16 e incluso más de 20 años.

La experiencia con respaldo formal aumenta proyecciones salariales

Este interés por dar el salto profesional también se explica por las proyecciones de ingresos de la carrera. De acuerdo con datos de mifuturo.cl, Ingeniería en Construcción presenta una renta promedio que se sitúa entre $1.300.000 y $1.600.000 mensuales.

Estos rangos pueden aumentar a medida que el profesional adquiere mayor experiencia y asume cargos de gestión o jefatura. Además de ser un rubro que valora la trayectoria en terreno y experiencia laboral, abriendo así las puertas a mejores oportunidades y proyección salarial a mediano plazo.

Reconocimiento de aprendizajes previos: avanzar sin retroceder

Otro de los principales factores que explica este fenómeno es el Reconocimiento de Aprendizajes Previos, mecanismo que permite validar conocimientos adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, evitando que estudiantes con experiencia deban partir desde cero o repetir contenidos ya dominados.

Para quienes llevan años trabajando en el rubro, esta posibilidad también resulta clave, ya que acorta la duración de la carrera y enfoca la formación en nuevas competencias, como gestión, liderazgo y planificación de proyectos.

Un nuevo perfil de estudiante

A modo de conclusión, los datos muestran que la carrera Ingeniería en Construcción con modalidad de estudio online está siendo elegida mayoritariamente por adultos trabajadores con experiencia consolidada y una clara intención de proyección profesional

Esto ha generado un nuevo perfil de estudiante que tiene preferencias por modelos formativos más flexibles, compatibles con la vida laboral y además de estar alineados con las necesidades y exigencias reales de la industria en un rubro cada vez más profesionalizado, donde formalizar la experiencia se ha convertido en una herramienta clave para proyectar el desarrollo profesional.