Under Pizza presenta la nueva Choripizza: ¡Con chorizo de Chillán!

¡Under Pizza sorprende una vez más! Llega la Choripizza, una creación que combina lo mejor de dos mundos: el sabor auténtico del chorizo 100% chileno, traído directamente desde Chillán, y la calidad premium de productos importados desde Estados Unidos que nos distinguen, como el queso mozzarella y la salsa de tomate.

A esto se suman pimentón verde, cebolla y tomate fresco, para dar vida a una pizza intensa, sabrosa y con el inconfundible sello de nuestra gastronomía.

Under Pizza siempre busca nuevas formas de sorprender con sabores que conectan con lo que nos gusta de verdad: lo auténtico, lo que tiene historia y calle. Por eso, esta nueva pizza combina la calidad de ingredientes importados con el sabor de una tradición nacional: el chorizo de Chillán, cuna de uno de los íconos de la cocina chilena. Ahora sobre tu pizza favorita, listo para acompañarte en tus mejores juntas.

La Choripizza está disponible en tamaño familiar con un precio especial de lanzamiento a $7.990, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles del mercado. Ideal para compartir entre amigos, para esas noches de bajón o simplemente cuando quieras darte un gustito con la pizza más exquisita.

Y como sabemos que el 18 no es solo un día, es un sentimiento, la Choripizza llega para encender el espíritu dieciochero desde ya. Porque no hay mejor forma de anticipar la celebración que con una pizza cargada de sabor chileno y todo el estilo de Under Pizza.

Además, este lanzamiento se suma al compromiso de Under Pizza de ofrecer productos ricos, contundentes y accesibles, manteniendo siempre la calidad y el sabor que nos caracteriza.

Con cada nueva receta buscamos representar lo que somos: una marca cercana, urbana, con sabor propio y que entiende lo que te gusta.

La Choripizza ya está disponible en todas nuestras tiendas y en nuestro sitio web www.underpizza.cl , para que la disfrutes como quieras, cuando quieras.

Choripizza con chorizo de Chillán… ¡Otra más de Under Pizza!