15 meses sin operar. Juez denuncia grave atraso de causas en tribunales especiales que revisan los reclamos en cobro de contribuciones

Como una situación “grave” y “preocupante” calificó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, la situación que impide sesionar, hace más de un año, al Tribunal Especial de Alzada (TEA), segunda instancia que resuelve los cobros de contribuciones que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII) a los contribuyentes.

El fallecimiento de uno de sus integrantes, un arquitecto, y la renuncia de otro, un ingeniero civil, por complicaciones de salud derivadas de su edad, ha hecho que desde marzo del 2020, el TEA sólo cuente con quien lo preside, el ministro Mera y la arquitecta Sonia Castro, faltando así un tercer integrante, el mínimo requerido por ley para poder actuar.

Esta segunda instancia se compone por un juez de Corte, dos representantes del Presidente de la República que deben poseer el título de arquitecto, ingeniero civil o constructor civil, y por un arquitecto que resida en la ciudad asiento de Corte de Apelaciones en que ejerza su función el TEA, designado por el Ejecutivo de una terna que le propone el intendente Regional, previa consulta de éste al Consejo Regional de Desarrollo respectivo.

Al no poder sesionar hace más de un año, existe un atochamiento de causas de segunda instancia del sistema de reclamaciones de avalúos de bienes raíces no agrícolas en Santiago. Éste cobro del impuesto territorial, o contribuciones, está regulado en la Ley 17.235 que contempla la posibilidad de reclamación por parte del contribuyente ante los respectivos Tribunales Tributarios y Aduaneros. En contra de la sentencia dictada por dichos tribunales, el SII, el contribuyente o ambos, en su caso, pueden apelar ante los TEA. Ahí se pueden impugnar los avalúos de bienes raíces de la Primera Serie (agrícolas) y de la Segunda Serie (no agrícolas).

Consultado por esta situación, el ministro Mera sostuvo que en numerosas oportunidades, la última vez en abril de este año, ha oficiado tanto a la Presidencia de la República Sebastián Piñera como a la Intendencia Regional, solicitando el nombramiento de al menos un integrante para completar el quorum requerido para su funcionamiento. “No he tenido respuesta hasta hoy”, aseguró. En la actualidad hay 31 causas que esperan ser conocidas por el TEA de Santiago, siendo la más antigua una que está en apelación desde el 11 de noviembre de 2019, sin que hasta ahora haya podido ser revisada.

“La situación es grave e importa una denegación de justicia pues, sencillamente, el tribunal no puede funcionar desde hace más de un año, un tribunal establecido en la ley”, apuntó.