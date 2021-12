Boric propone que fondos de pensiones sean heredables “tal como lo son las rentas vitalicias”: ¿Existe herencia hoy bajo esta modalidad?

Debate se armó en redes sociales este viernes luego de que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo en el debate Archi que en el nuevo sistema de pensiones que propone, los fondos serán heredables, “tal como lo son las rentas vitalicias”.

En concreto, el candidato fue consultado por lo que señala el Acuerdo de Implementación Programática que publicó hace un par de días, que dice lo siguiente: “Mantendremos la legislación referente a la herencia de las cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social, de acuerdo con el régimen de rentas vitalicias que ha sido propuesto por las distintas candidaturas”.

Y se le preguntó por lo que dijo el senador Juan Ignacio Latorre (RD) este jueves en radio Pauta: “En los sistemas de seguridad social no existe la propiedad privada como la entendemos hoy en el sistema de AFP”.

Frente a ello, Boric respondió: “Juan Ignacio Latorre se equivocó, no estaba al tanto del proceso de actualización que llevamos en nuestro programa (...) Lo que hemos establecido es que en el futuro sistema de pensiones, estas van a ser heredables, tal como lo son las rentas vitalicias hoy día”.

A continuación, el candidato presidencial fue interpelado por el periodista: “Hoy no son heredables las rentas vitalicias”. Boric respondió que “sí, hoy las rentas vitalicias son heredables, en la lógica...”. El candidato fue interrumpido por el periodista: “Voy a leer un párrafo extraído de la pagina web de la CMF: ´Los fondos traspasados a la compañía de seguros constituyen la prima o precio de la renta contratada y pasan a ser de su propiedad, por lo que al fallecimiento del asegurado (...) termina la renta vitalicia (...) no generando derecho a herencia´”.

De inmediato, Boric señaló que “eso no es así (...) Hoy las rentas vitalicias generan una herencia en función de lo ahorrado y de la prima que se ahorró anteriormente”. El periodista insistió en el punto: “Esa es una modalidad específica, pero por la cual hay que pagar una prima, porque eso constituye un seguro”.

A raíz de ello, Boric detalló que “lo que estamos planteando, es que esa modalidad específica es la que se va a implementar en el seguro que estamos planteando”. Y consultado sobre si en su futuro sistema la gente tendría que pagar una prima, el candidato dijo que “no tendrían que pagar una prima, se heredaría sin un pago de prima, sin que disminuya por cierto su pensión futura”.

¿Existe o no herencia actualmente al tomar una renta vitalicia? Lo que sí existe bajo cualquier modalidad de pensión, son las pensiones de sobrevivencia. Los asesores previsionales señalan que hoy la palabra “herencia” no existe bajo la modalidad de renta vitalicia, a diferencia del retiro programado. Sin embargo, existe la opción de tomar una renta vitalicia con un periodo garantizado.

Cuando una persona contrata una renta vitalicia, lo que hace es comprar un seguro con los fondos previsionales, por lo que esos recursos pasan a ser propiedad de la compañía de seguros y ya no del pensionado, la cual se compromete a pagar una pensión de por vida.

En la práctica, este seguro contempla pensiones para los beneficiarios legales incluso después del fallecimiento del pensionado que contrató la renta vitalicia. Es decir, este seguro considera pensiones para toda la vida del pensionado, y en caso de fallecimiento, un 50% de esa pensión va para el o la cónyuge; y un 15% para los hijos, siempre y cuando sean solteros, estudiantes, y menores de 24 años. Cuando el hijo deja de cumplir esos requisitos, el cónyuge pasa a recibir el 60% de la pensión original. Esas son las llamadas pensiones de sobrevivencia.

No obstante, esta modalidad se puede garantizar, lo que significa que si el pensionado fallece dentro de un periodo previamente pactado, la compañía entrega a los beneficiarios ya no un porcentaje del monto que recibía el pensionado, sino que el 100% de la pensión que tenía el causante antes de fallecer, por el plazo que fue definido.

En caso de tomar una renta vitalicia garantizada, si el pensionado no tiene beneficiarios legales al fallecer, el monto garantizado remanente se puede entregar a quien haya estimado el pensionado originalmente, que no necesariamente deben ser beneficiarios ni herederos legales.

La presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, Ann Katherine Clark, comenta que “las rentas vitalicias no son heredables. Se pueden garantizar y, en ese caso, la garantía se paga como indemnización, pero eso no es lo mismo que heredar”.

La líder del gremio detalla que “esto se diferencia de herencia porque aquí lo que se paga es indemnización por parte de la compañía y no se entrega patrimonio del afiliado”.

La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, también dice que los fondos de pensión en rentas vitalicias no son heredables, pero sí se hereda el pago mensual de la pensión en la medida que existan beneficiarios de pensión. Esto se llama pensión de sobrevivencia. “Si no existen, no hay pago”, dice la ejecutiva.

No obstante, Jiménez explica que existe una opción adicional al tomar una renta vitalicia, que es la pensión con periodos garantizados, la cual tiene un costo que se paga porque la oferta de pensión es más baja que si no se opta por esa modalidad. “Esto significa que, en caso de fallecimiento del pensionado, el o los beneficiarios de pensión reciben en su conjunto el 100% del monto que recibía el pensionado, y cuando termina el periodo garantizado, el o los beneficiarios continúan recibiendo la pensión que les corresponda”.

Así, Jiménez cree que lo que plantea el candidato, es que “existiendo beneficiario de pensión, al fallecimiento del pensionado el beneficiario continúa recibiendo su pensión. En cambio, en retiro programado, si no existe un beneficiario, el saldo que queda se hereda”.

Desde la consultora Alfredo Cruz y Cía, donde prestan asesoría previsional, Bernardita Infante comenta que “en las rentas vitalicias no existe la modalidad de herencia, no es heredable, pero sí es garantizable, lo que significa que el dinero se puede recuperar. Si una persona no lo recupera en vida mediante el pago de pensiones, lo puede recuperar cuando toma una renta vitalicia garantizada”.

Infante explica que esto significa que a todo evento, ya sea que haya fallecido el pensionado o no, se paga el monto de la pensión por un periodo previamente definido, independiente de que haya beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

Y lo ejemplifica así: “Una mujer de 60 años que no tiene cónyuge y tiene hijos mayores de 24 años, que toma una renta vitalicia garantizada a 20 años, significa que si fallece, no tiene beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Sin embargo, de todas maneras le van a pagar ese monto de pensión hasta que venza el periodo garantizado a la persona que el causante haya dejado establecida en la póliza, que pueden ser sus hijos o cualquier otra persona, porque no está vinculada la ley de herencia, sino que es a libre disposición”.

El académico FEN, Guillermo Larraín, comenta que las compañías desarrollaron las rentas vitalicias garantizadas, “en ese periodo garantizado, hay una devolución de una parte del capital aportado, y eso es heredable. Es una parte, y por unos años”.