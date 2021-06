Camionetas: Japón domina el mercado chileno y China entra por los palos

En el siglo XX, y durante mucho tiempo, las camionetas estaban asociadas de manera inherente a la industria estadounidense. La popularidad de estos vehículos explotó durante el periodo de expansión monumental de la infraestructura vial en el gigante del norte, cuando los caminos comenzaban a llegar a las granjas y habia que transortar suministros.

Pero el mundo cambia. Las camionetas estadounidenses empezaron a enfrentar la competencia de países tan lejanos como agresivos. Ese fue el caso de Japón, específicamente con la marca Toyota.

En la actualidad, el mercado de camionetas a nivel mundial sigue dominada por EEUU, concretamente por las marcas Ford y Chevrolet. Pero ese dominio no se replica en Chile.

¿Cómo es el mercado local? Como el de los autos, muy dinámico tras la debacle de 2020. De acuerdo a la ANAC, en Chile se comercializaron 6.310 camionetas en mayo, lo que supone un alza de 194,2% en relación a mayo 2020. Con este resultado, en los cinco primeros meses del ejercicio, el número de camionetas nuevas vendidas en Chile llega a 23.329 unidades, esto es un aumento de 42,9% frente al mismo lapso del año pasado.

En 2021, las camionetas estadounidenses no son de las más populares en Chile. El dominio lo tiene Japón. En el top ten de las camionetas más vendidas en el país, cuatro son marcas del país del sol naciente (Toyota Hilux, Nissan New Navara, Mitsubishi L-200, Mazda New BT-50) y solo dos de EEUU (Ford New Ranger y Chevrolet Colorado).

El mercado local, además, ha visto la irrupción y aceptación de las marcas chinas. De hecho, la segunda camioneta más vendida del país es la Maxus T-60, mientras que la Geat Wall Poer ya entró al top ten.

¿Qué pasará en el segundo semestre?