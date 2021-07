Casi US$ 13.000 millones serán inyectados a los hogares chilenos -y a la economía- en el tercer trimestre del año

La recuperación de la economía chilena está en marcha. Tras el duro revés que sufrió la actividad en 2020 –la mayor contracción desde 1982-, la situación ha mejorado notablemente en 2021 y las expectativas de analistas, el mercado, instituciones financieras y autoridades se han corregido al alza de manera constante.

En esta recuperación han influido mucho los retiros de fondos de las AFP (los tres procesos suman más de US$ 50.000 millones), pero también las ayudas del gobierno. De hecho, la suma de ambos mundos inyectó a la economía unos US$ 22.000 millones solo en el segundo trimestre de este año.

Y esto no se acaba. De acuerdo a una presentación del consejero del Banco Central, Alberto Naudón, en el tercer trimestre de este año se inyectarán a la economía unos US$ 12.900 millones, mezcla de ayudas estatales, retiro de fondos de las AFP y también el uso del seguro de cesantía.

Dichos recursos coinciden con el avance de la Región Metropolitana y otras comunas del país en el Plan Paso a Paso, con todo lo que eso significa para la actividad del comercio y los servicios.

En el detalle de las ayudas estatales a la ciudadanía destaca especialmente el Ingreso Familiar de Emergencia. Este beneficio ha crecido en montos y cobertura, pasando de más de 6 millones de beneficiarios promedio entre mayo de 2020 a marzo 2021, hasta alcanzar a más de 12 millones de beneficiarios en abril 2021.

Igualmente, los montos per cápita han aumentado pasando desde US$ 70 en sus inicios hasta lo más reciente de US$ 140 en el IFE de abril 2021. El IFE de mayo 2021 es una estimación en base a informe del Ministerio de Desarrollo Social (12-05-2021), precisa la presentación del consejero.