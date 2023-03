Cómo Nishad Singh, de FTX, se dedicó a la criptodelincuencia

Nishad Singh siguió a Sam Bankman-Fried en el arriesgado mundo del comercio de criptomonedas. Ahora podría ayudar a encarcelar al exdirector ejecutivo de FTX.

Singh, de 27 años de edad, exdirector de ingeniería de FTX, se declaró culpable esta semana de seis cargos penales, incluido el fraude electrónico. Aceptó cooperar con la investigación gubernamental sobre la quiebra de FTX.

El acuerdo significa que Singh podría acabar testificando contra un colega y amigo al que conoce desde la infancia. Hace sólo unos meses, él y Bankman-Fried eran compañeros de piso en las Bahamas y vivían en un ático de lujo con otros ejecutivos de FTX y de su empresa hermana, Alameda Research.

“Estoy increíblemente arrepentido de mi papel en todo esto y del daño que ha causado”, dijo Singh en una vista judicial en Manhattan el martes.

Singh asistió a la misma escuela preparatoria de élite de Silicon Valley que Bankman-Fried y era íntimo amigo de su hermano menor, Gabriel Bankman-Fried. Al igual que los hermanos Bankman-Fried y otros altos ejecutivos de FTX, Singh era partidario del altruismo efectivo, un movimiento que insta a sus seguidores a ganar mucho dinero para poder donar su fortuna a obras de caridad.

Antiguos colegas afirman que Singh era una figura muy querida en FTX, considerado amable y considerado, y el miembro más accesible del círculo íntimo. Los otros tres miembros de ese círculo eran Bankman-Fried; Gary Wang, el genio solitario que fue director de tecnología de FTX; y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda antes de su colapso. Tanto Wang como Ellison se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre.

Los antiguos colegas de Singh expresaron su incredulidad por el hecho de que se viera envuelto en el presunto uso indebido de los fondos de los clientes de FTX, afirmando que les resultaba difícil de conciliar con su aparentemente sincera devoción por la ética y la filantropía.

Singh escribió el código de software que permitió a Bankman-Fried desviar fondos de clientes de FTX a Alameda, y -junto con Ellison y Wang- estaba al tanto de la malversación de fondos, según una demanda presentada el martes por la Comisión de Bolsa y Valores.

En la vista de esta semana, Singh también admitió haber falsificado los ingresos de FTX bajo la dirección de Bankman-Fried.

En un comunicado, sus abogados afirmaron que haría todo lo posible por arreglar las cosas para las víctimas de FTX.

Singh poseía una parte considerable de FTX, valorada en US$ 32.000 millones antes de su quiebra. Los expedientes de quiebra muestran que Singh poseía el 7,8% de la rama estadounidense de FTX, el 10% de su rama de empresas y 44 millones de acciones de su principal bolsa internacional, lo que le convierte en uno de los mayores accionistas de la unidad.

Criado en California por padres inmigrantes indios, Singh llegó a ser presidente de su promoción en la escuela Crystal Springs Uplands de Hillsborough (California). Dos antiguos compañeros de clase recuerdan que era un estudiante ambicioso y diligente. A los 16 años corrió un ultramaratón para recaudar fondos con fines benéficos y batió el récord mundial de 100 millas recorridas por un corredor de su edad, según el San Jose Mercury News. Más tarde dio una charla TEDx sobre este logro, en la que habló de cómo superó el asma infantil para convertirse en corredor de larga distancia.

En 2017, Singh se graduó con los máximos honores en la Universidad de California, Berkeley, especializándose en ingeniería eléctrica e informática. Aceptó un trabajo en Facebook, pero lo dejó unos meses más tarde tras enterarse de que el hermano mayor de su amigo había creado una empresa de criptocomercio, Alameda, y necesitaba ingenieros.

Bitcoin estaba en medio de un mercado alcista salvaje y la empresa parecía una oportunidad emocionante, dijo Singh en una entrevista de podcast en 2020. “Vi a Sam ejecutar una secuencia de operaciones”, sostuvo, recordando una primera visita a la oficina de Alameda en Berkeley. “Yo no sabía nada sobre el comercio en el momento, pero incluso entonces era comprensible que la secuencia de operaciones era muy rentable y fácil de entender”.

Cuando llegó a Alameda, Singh era “una persona infaliblemente agradable, buen jugador de equipo, buena influencia cultural y un programador relativamente débil”, escribió Bankman-Fried en una revisión de desempeño de 2018 vista por The Wall Street Journal.

Su competencia técnica mejoró con el tiempo y demostró su habilidad para aliviar las tensiones internas, lo que acabó convirtiéndole en un empleado valioso, detalló Bankman-Fried.

En un correo electrónico a Bankman-Fried incluido en la evaluación del rendimiento, Singh señaló a su jefe: “Es muy, muy divertido aprender de usted sobre el comercio. Me siento lento cuando intento aprender, y mucho más cuando necesito aclaraciones diez veces después. Irónicamente creo que ayudaría a mis miedos aquí si fueras honesto conmigo sobre cuándo estoy siendo un idiota”.

Singh se trasladó a Hong Kong después de que Alameda se estableciera allí. Cuando la firma lanzó FTX en 2019, Singh fue uno de los arquitectos técnicos clave del nuevo criptointercambio, junto con Wang.

En 2021, cuando Bankman-Fried llevó la sede de FTX a las Bahamas por su régimen regulador favorable a las criptomonedas, Singh se instaló en un ático de cinco dormitorios en Albany, una comunidad cerrada de élite, con otros altos ejecutivos. Entre ellos estaba su novia, Claire Watanabe, que dirigía los recursos humanos y algunos esfuerzos de marketing de FTX. Los dos tenían un perro llamado Gopher. El perro se convirtió en una especie de mascota de FTX y aparecía de vez en cuando en el Twitter de Bankman-Fried.

Antiguos colegas afirman que Singh generalmente se alineaba con las decisiones de Bankman-Fried sobre cómo dirigir la empresa. A veces se convertía en su interlocutor en asuntos de personal delicados. Por ejemplo, después de que Bankman-Fried se peleara el año pasado con Brett Harrison, director de la división estadounidense de FTX, Singh actuó como intermediario entre los ejecutivos enfrentados, según personas familiarizadas con el asunto.

Junto con otros miembros del círculo íntimo, Singh formaba parte del consejo de la Fundación FTX. La fundación apoyaba causas populares en la comunidad del altruismo eficaz, como la investigación para prevenir pandemias y limitar los riesgos de la inteligencia artificial.

En una entrevista el verano pasado, Singh manifestó que sus primeros esfuerzos filantrópicos se centraron en el bienestar animal, pero que había cambiado a favor de causas “a largo plazo” debido al mayor impacto potencial en la humanidad. “Puedes preocuparte por salvar vidas hoy o por salvar vidas en el futuro”, declaró Singh al Journal. “Con el tiempo me he convencido cada vez más de que intentar influir en el futuro es más rentable”, agregó.

Singh se convirtió en un megadonante liberal, donando US$ 11,7 millones el año pasado a candidatos, comités de acción política y ramas del Partido Demócrata, según OpenSecrets.org, un sitio web que rastrea las contribuciones políticas.

Esta semana, Singh se declaró culpable de una trama que consistía en hacer contribuciones políticas ilegales con fondos de Alameda y ocultar el origen del dinero. En una acusación presentada contra Bankman-Fried la semana pasada, los fiscales dijeron que el exdirector ejecutivo de FTX utilizó a Singh como fachada para respaldar a candidatos de izquierdas. Refiriéndose a Singh como “CC-1″, la acusación decía que Bankman-Fried presionó al ejecutivo más joven para que diera al menos US$ 1 millón a un super PAC que a su vez apoyaría a un candidato al Congreso asociado con cuestiones LGBT.

Ese episodio parece referirse al papel de Singh en las disputadas primarias demócratas de Vermont para su único escaño en la Cámara el año pasado. El 7 de julio, donó US$ 1,1 millones al LGBTQ Victory Fund Federal PAC, una contribución enorme para un grupo que sólo tenía unos US$ 150.000 en efectivo a finales de junio, según los archivos de la Comisión Electoral Federal. En las semanas siguientes, el PAC gastó US$ 990.000 en apoyo de Becca Balint, la candidata que ganó las primarias del 9 de agosto, según los archivos de la FEC. Balint ganó las elecciones generales, convirtiéndose en la primera persona abiertamente gay en representar a Vermont en el Congreso.

Balint no solicitó fondos a Singh y sólo se enteró de que estaba detrás de la donación por las noticias, dijo Natalie Silver, su directora de campaña. El personal de Balint se reunió con Gabriel Bankman-Fried. Un representante de LGBTQ Victory Fund indicó que estaba dispuesto a devolver el dinero, a la espera de la orientación de las autoridades.

En noviembre, después de que FTX suspendiera las retiradas de fondos de los clientes y se hiciera evidente que habían desaparecido miles de millones de dólares, Singh cayó en una crisis psicológica, según los colegas que lo vieron en ese momento y se preocuparon por su salud mental. Sonaba distante cuando sus colegas intentaron hablar con él, y estaba demacrado y sin afeitar la noche anterior a la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre, indicaron personas relacionada con el asunto.

Poco después, él y Watanabe abandonaron las Bahamas rumbo a Estados Unidos.